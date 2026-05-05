Con sus últimos looks, Zaira Nara tiempo imponiendo una moda que genera tanto halagos como también críticas. En cada uno de los eventos, la modelo se presenta con diseños de estilo Naked dressing donde su figura, las transparencias y las telas delicadas son protagonistas.

Zaira Nara, a la vanguardia: el naked dressing que anticipó y reinó en la Met Gala 2026

La moda, muchas veces, tiene sus tiempos y también sus revanchas. Esta vez, Zaira Nara la tuvo al ver que en la Met Gala 2026 su estilismo favorito fue protagonista absoluto. Se trata del Naked dressing, una estética que fusiona transparencias, juego de capas y una estética que deja ver sin mostrar del todo. De hecho, recientemente, la modelo apostó por la misma en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026.

Su elección no pasó desapercibida y generó opiniones divididas, aunque muchas de ellas fueron críticas y comentarios negativos. Por esta razón, salió a defenderse y a bancar su impronta fashionista. Ahora, Zaira Nara fue por más al notar que la escena global le dio la razón: el naked dressing pisa fuerte.

Zaira Nara

Desde su casa, pero con la mirada puesta en cada detalle de la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la conductora siguió minuto a minuto la llegada de las celebridades más influyentes del mundo. Fue entonces cuando notó que las transparencias dominaban la noche. Figuras de peso como Zoë Kravitz, Cara Delevingne, Gigi Hadid y Kate Moss desfilaron con diseños que jugaban con el encaje, el tul y las siluetas translúcidas, confirmando que el naked dressing es una de las apuestas favoritas de este año.

La victoriosa revancha de Zaira Nara por la tendencia Naked dressing en la Met Gala 2026

Atenta a los atuendos y sus detalles, Zaira Nara no dudó en reaccionar. A través de sus historias de Instagram, la hermana de Wanda compartió varios de esos looks y lanzó, con ironía y complicidad: “Jejeje amo... todas con transparencias”. En otro posteo, sumó una frase breve pero cargada de intención: “Me mantendré en silencio”.

Lejos de ser un silencio real, sus publicaciones dijeron mucho ya que expresaron satisfacción, seguridad y una suerte de reivindicación personal. De esta manera, la victoriosa revancha de Zaira Nara por la tendencia Naked dressing en la Met Gala 2026 llamó la atención en redes sociales y dejó atrás la ola de críticas que recibió por seguir apostando a su estilismo favorito.

La victoriosa revancha de Zaira Nara por la tendencia Naked dressing en la Met Gala 2026

Naked dressing: la Met Gala 2026 mostró cómo llevar esta tendencia

En la noche del lunes 4 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Entre los presentes, cuatro figuras apostaron por las transparencias demostrando así la versatilidad del naked dressing. Zoë Kravitz eligió un vestido de encaje negro con silueta amplia y romántica. Su diseño combinó un escote profundo con mangas largas y una falda con volumen, dejando entrever el cuerpo a través del entramado floral.

Los looks Naked dressing de la Met Gala 2026 / Foto: AFP

Cara Delevingne apostó por una versión más estructurada y sofisticada: un vestido negro que, visto de frente, parecía clásico, pero que revelaba su impacto en la espalda, completamente transparente, con detalles de encaje y una cola que acentuaba el efecto dramático. Gigi Hadid, por su parte, llevó el naked dressing a su versión más depurada con un vestido translúcido en tono nude, ceñido al cuerpo. La prenda, casi imperceptible, jugó con aplicaciones sutiles y líneas que estilizan, logrando un efecto de “segunda piel” elegante y moderno.

Por su parte, Kate Moss se mantuvo fiel a su estilo icónico con un vestido negro de encaje de mangas largas. La transparencia, combinada con una silueta recta y lencera, reforzó su estética effortless y rockera, donde la sensualidad aparece sin esfuerzo. Sin dudas, fueron cuatro estilos con una misma tendencia: mostrar sin mostrar del todo y convertir la transparencia en el foco de atención.

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