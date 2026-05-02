Zaira Nara deslumbró en Copacabana con el look playero chic que es tendencia

Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un look playero chic que ya empieza a perfilarse como tendencia del 2026. Desde Copacabana, en Río de Janeiro, la conductora y modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales que no solo capturan la energía previa al mega recital de Shakira, sino también su impecable sentido del estilo.

Zaira Nara

En la previa del show de Shakira, Zaira Nara impone moda desde Copacabana

Instalada frente al mar y con el icónico paisaje carioca de fondo, Zaira Nara apostó por un estilismo relajado pero ultra cuidado, ideal para un plan de playa con impronta fashionista. Con prendas livianas, siluetas fluidas y una paleta que dialoga con los tonos naturales del entorno, su outfit se convirtió rápidamente en inspiración para quienes buscan comodidad sin resignar elegancia. Los accesorios, elegidos con precisión, elevaron el conjunto y reforzaron ese aire sofisticado que caracteriza cada una de sus apariciones.

Zaira Nara en Brasil

En cuanto al beauty look, la modelo volvió a demostrar que menos es más. Piel luminosa, efecto “glow” y maquillaje en tonos neutros acompañaron a la perfección el espíritu veraniego de su outfit. El pelo, suelto y con ondas naturales, terminó de consolidar una estética effortless que pisa fuerte esta temporada y que promete seguir vigente.

Pero su paso por Río no es casual. La conductora viajó especialmente para asistir al esperado show gratuito que Shakira dará este sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana, un evento que ya genera furor a nivel global. La expectativa es tal que las búsquedas sobre el concierto crecieron exponencialmente en Google Trends, especialmente en Brasil, donde los fans siguen de cerca cada detalle, desde el horario hasta posibles sorpresas en el escenario.

En ese contexto, el nombre de Anitta también gana protagonismo. La artista brasileña, que recientemente lanzó una colaboración con Shakira, podría sumarse al show, lo que eleva aún más la expectativa por una noche que promete ser histórica.

Zaira Nara deslumbró con su look en Brasil

Entre música, playa y una estética perfectamente alineada con el espíritu del lugar, Zaira Nara no solo dijo presente en uno de los eventos del año, sino que volvió a dejar en claro por qué es una de las referentes de estilo más influyentes: su look en Copacabana ya se posiciona como guía clave para el verano que viene.