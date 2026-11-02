De Rossella Della Giovampaola y Ana Paula Dutil a Claudia Faena: todos los looks de la inauguración de "Nocturne" en Little Red Door Club

Rossella Della Giovampaola, Ana Paula Dutil y Claudia Faena fueron algunas de las personalidades que asistieron a la inauguración de Nocturne: sueños poshumanos, mito y lo invisible, la exposición presentada por Mnemosyne Projects en Little Red Door Club, en el barrio porteño de Villa Crespo. La apertura reunió invitados del mundo del arte, la cultura y la sociedad, que acompañaron el inicio de una muestra que propone una mirada contemporánea sobre el legado surrealista argentino.

De Rossella Della Giovampaola y Ana Dutil dijeron presente en la esperada inauguración de “Nocturne”

La exhibición a la que asistieron Rossella Della Giovampaola, Ana Paula Dutil y Claudia Faena fue concebida por la curadora, escritora e investigadora Ekaterina Juskowski, fundadora de Mnemosyne Projects, con asistencia curatorial de Carolina Kleine Samson. La propuesta reúne obras de artistas de distintas generaciones en Little Red Door Club. La inauguración se desarrolló en el espacio ubicado en Villa Crespo, donde invitados especiales recorrieron la muestra y participaron de una velada centrada en el encuentro entre arte contemporáneo, patrimonio cultural e intercambio de ideas.

Ana Paula Dutil y Claudia Faena en la inauguración de "Nocturne"

Carolina Kleine Samson, Ekaterina Juskowksi, Belén Delaney y Jonathan Barbieri en la inauguración de "Nocturne"

María Casado, Belén Delaney, Wally Diamante y Ana Paula Dutil en la inauguración de "Nocturne"

Francisca Rey y Joaquín Aras en la inauguración de "Nocturne"

Eugenia Rebolini, Ekaterina Juskowski y Rossella Della Giovampaola en la inauguración de "Nocturne"

Wally Diamante, Ana Paula Dutil y Rossella Della Giovampaola en la inauguración de "Nocturne"

Lucas Grimaldi, Andrea "Tucu" Martinez y Larisa Zmud en la inauguración de "Nocturne"

Solana Tixi y Juan Cabral, Juan Hernández Daels y Lola Rollandi, Eugenia Rebolini y Hernan Zucchet

Natalia Grobocopatel, Olivia Saal, Prosper Perriez y Sebastián Bonnet en la inauguración de "Nocturne"

Mariana Marx, Max Gómez Canale, Maximiliano Ocampo Salinas en la inauguración de "Nocturne"

Arte argentino, surrealismo y nuevas lecturas en una muestra “Nocturne”

La propuesta curada por Ekaterina Juskowski, con asistencia de Carolina Kleine Samson, reúne obras de artistas de distintas generaciones en un recorrido que establece vínculos entre el legado surrealista argentino y las inquietudes contemporáneas. A través de pinturas, fotografías, esculturas e instalaciones, la muestra propone explorar las relaciones entre los cuerpos, la naturaleza, la tecnología y aquellas dimensiones que escapan a la percepción cotidiana, en un diálogo que conecta distintas épocas y sensibilidades del arte argentino.

Carolina Kleine Samson, Ekaterina Juskowksi y Belén Delaney en la inauguración de "Nocturne"

Nocturne: Sueños poshumanos, mito y lo invisible, con obras de Roberto Aizenberg (1990),

Deadman (Black), de Corcho Rodriguez, y una talla en madera de palo santo policromada, de Juan De Dios Mena

Vista de sala de Nocturne: Sueños poshumanos, mito y lo invisible, con obras de la serie de cianotipias Satori, de Jonathan Barberi,

y la escultura Radar No. 4, de Valentín Asprella Lozano

Obras de Jonathan Barberi 2024 y Roberto Aizenberg Óleo sobre lienzo 1990

Nocturne: Sueños poshumanos, mito y lo invisible, con dos obras de Max Gómez Canle

Rossella Della Giovampaola, Ana Paula Dutil y Claudia Faena formaron parte de los invitados que acompañaron la apertura de Nocturne: sueños poshumanos, mito y lo invisible en Little Red Door Club. La convocatoria reunió a figuras de distintos ámbitos en una noche dedicada al arte contemporáneo, donde la propuesta curada por Ekaterina Juskowski fue el eje central del encuentro.

VDV