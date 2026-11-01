El día de campo de Ana Paula Dutil: del horno de barro móvil al paisaje soñado con caballos

Ana Paula Dutil compartió cuatro historias de una escapada rural en su cuenta de Instagram, con una mesa servida, un curioso equipo de cocina y animales pastando. La exmodelo suele publicar escenas al aire libre y esta vez eligió mostrar detalles del lugar que seleccionó para pasar su domingo. El recorrido empezó con una preparación dulce y continuó por un espacio verde, antes de detenerse en los caballos y la luz del atardecer. La secuencia ofreció distintas miradas de una misma jornada.

Ana Paula Dutil | Instagram

El día de campo de Ana Paula Dutil: un horno sobre ruedas y una merienda especial

Ana Paula Dutil fotografió siete rosquitas espolvoreadas con azúcar impalpable, distribuidas sobre un plato color durazno de borde decorado. La toma desde arriba permite apreciar su superficie dorada, la forma circular de cada pieza y el polvo blanco esparcido alrededor, que cubría buena parte de la vajilla. La preparación fue uno de los detalles gastronómicos que compartió durante la jornada.

Las rosquitas espolvoreadas con azúcar que compartió Ana Paula Dutil.

En otra grabación aparece un horno de aspecto rústico instalado sobre un remolque, con una abertura frontal y una columna de humo que asciende desde su estructura. Ubicado sobre el césped y rodeado de vegetación y palmeras, el equipo llama la atención por su particular formato, ya que combina las características de un horno tradicional con una base provista de ruedas que permite trasladarlo. A medida que avanza el video, la cámara muestra distintos sectores de la instalación, cuya presencia se destaca en medio del amplio espacio verde elegido para pasar la jornada.

Después, la atención se trasladó hacia varios caballos que pastaban en un terreno cercado, con ejemplares jóvenes cerca de los adultos y una extensa arboleda que delimitaba el paisaje. La grabación permitió apreciar la amplitud del espacio verde, donde los animales permanecían dispersos mientras se alimentaban del césped, rodeados por una vegetación abundante. La presencia de las crías fue uno de los detalles más llamativos del video, que también dejó ver la tranquilidad del entorno y la luz natural que iluminaba el campo.

La última toma captó un caballo adulto y una cría pastando bajo los tonos cálidos del atardecer, en un paisaje donde el cielo combinaba matices celestes, rosados y anaranjados. Ambos animales permanecían sobre una extensa superficie verde, iluminada por los últimos rayos del sol, mientras una hilera de árboles se extendía sobre el horizonte. La imagen destacó por el contraste entre los colores suaves del cielo y la vegetación, con una luz dorada que alcanzaba parte del terreno y ofrecía una perspectiva diferente a la grabación anterior.

Ana Paula Dutil, su vínculo con la vida rural y los cambios en sus redes sociales

Ana Paula Dutil suele compartir jardines y espacios abiertos en sus redes, una inclinación que se relaciona con su interés por la decoración de viviendas. En abril contó que empezó a dedicarse a restaurar casas en 2021, luego de regresar a la Argentina tras diez años en el exterior.

Un caballo y una cría pastando bajo los colores cálidos del atardecer.

En aquella conversación explicó que sus primeros encargos surgieron entre familiares, quienes confiaron en su criterio para transformar ambientes. Esa actividad sigue formando parte de su presente profesional. Su perfil atravesó un período de mayor exposición a raíz de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, cuando circularon versiones sobre una supuesta tercera persona.

La exmodelo negó cualquier participación en la ruptura y sostuvo que desconocía lo ocurrido entre los involucrados. Tras el escándalo, se informó que cerró temporalmente su cuenta tras recibir mensajes agresivos. En sus tres posteos más recientes, mantiene deshabilitada la caja de comentarios sin que haya dado una explicación pública sobre esa configuración.

Con estas nuevas historias, Ana Paula Dutil volvió a compartir una de sus grandes pasiones: la vida al aire libre, una preferencia que se refleja en distintas publicaciones de sus redes sociales. La exmodelo permitió conocer parte de la experiencia a través de las imágenes que eligió registrar. La fotografía de los caballos junto a sus crías, bajo los últimos rayos del sol, cerró una secuencia que mostró distintos momentos de la jornada y dejó en evidencia su entusiasmo por los paisajes rurales.