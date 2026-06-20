Sarah Burlando volvió a conquistar las redes sociales con una aparición tan tierna como fashionista. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando acompañó a su mamá al trabajo y se robó todas las miradas con un elegante look total black.

Sarah Burlando

Sarah Burlando brilló con un look total black para acompañar a Barby Franco al trabajo

A través de sus historias de Instagram, la panelista de Pasó en América (América TV) compartió una serie de imágenes de la pequeña disfrutando de una tarde junto a ella en el estudio. Entre juegos, sonrisas y poses espontáneas, Sarah Burlando demostró que ya tiene una personalidad arrolladora frente a cámara.

Para la ocasión, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando lució un vestido negro de manga larga con un llamativo cuello blanco con volados y detalles de perlas, una pieza de inspiración clásica que aportó un aire sofisticado al estilismo. Completó el conjunto con medias negras, ballerinas al tono con moños y un mini bolso estampado animal print, un accesorio que sumó un toque divertido y fashionista al look.

El look total black de Sarah Burlando

La pequeña posó feliz con su cartera en la mano, sonriendo para la cámara como toda una experta. Sin embargo, el momento que más enterneció a los seguidores llegó minutos después.

Barby Franco captó una divertida escena protagonizada por su hija sin que ella se diera cuenta. En el video se puede ver cómo Sarah Burlando se quitó sus ballerinas para probarse unos tacos de charol de su mamá.

Sarah Burlando y Barby Franco en Pasó en América

Fiel a su estilo, la bailarina acompañó las imágenes con una frase que resumió a la perfección la situación: "La que me espera", escribió junto al video, anticipando con humor lo que podría ser el futuro fashionista de su hija.

Con apenas unos años, Sarah Burlando ya se convirtió en una de las niñas más queridas de las redes sociales. Cada una de sus apariciones genera repercusión entre los seguidores de Barby Franco, que celebran tanto su espontaneidad como su carisma. Esta vez, además, dejó en claro que los zapatos de mamá siempre serán una tentación difícil de resistir.