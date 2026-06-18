Lejos de la televisión, el negocio de Alejandro Pucheta, el padre de Barbie Vélez

Alejandro Pucheta es una figura conocida dentro del espectáculo argentino por haber sido pareja de Nazarena Vélez y por ser el padre de Barbie Vélez. Sin embargo, lejos de las cámaras y los programas de televisión, desarrolló una extensa trayectoria profesional vinculada a la industria musical y a distintos proyectos comerciales.

Alejandro Pucheta y Barbie Vélez

A lo largo de más de dos décadas, Alejandro Pucheta se consolidó como productor y representante artístico dentro de la movida tropical argentina. Su experiencia en el sector le permitió construir una red de contactos y desarrollar negocios propios que mantiene hasta la actualidad, combinando su trabajo en el entretenimiento con un emprendimiento familiar en Quilmes.

Cómo nació el negocio de Alejandro Pucheta

La historia de Alejandro Pucheta en el mundo de la música comenzó de manera inesperada. Su primera experiencia sobre un escenario fue junto al cantante Daniel Agostini, quien lo invitó a tocar el güiro durante la grabación de uno de sus discos. Tras una breve preparación, debutó en vivo en el emblemático programa Pasión de Sábado.

Alejandro Pucheta

Con el paso del tiempo, esa experiencia se transformó en una oportunidad laboral de largo recorrido para el padre de Barbie Vélez. Gracias a la relación de confianza que construyó con Agostini, Pucheta dejó atrás su rol como músico para convertirse primero en asistente personal y luego en mánager de la banda. Ese recorrido le permitió conocer en profundidad el funcionamiento de la industria tropical argentina y, posteriormente, dar un paso más al crear su propia firma, Ale Pucheta Producciones.

De qué trata el negocio de Alejandro Pucheta

A través de Ale Pucheta Producciones, Alejandro Pucheta trabaja en la venta y contratación de shows para eventos públicos y privados en distintos puntos del país. Su empresa funciona como nexo entre artistas, productores y organizadores, gestionando presentaciones en festivales, boliches, celebraciones y eventos corporativos.

Alejandro Pucheta y Barbie Vélez

Además, la productora brinda asesoramiento a músicos y bandas sobre distintos aspectos de sus carreras, desde la planificación de proyectos hasta la organización de presentaciones en vivo. Su actividad se encuentra especialmente vinculada a la movida tropical, aunque también trabaja con artistas de otros géneros. Con una trayectoria de más de veinte años en el sector, Alejandro Pucheta continúa desarrollando su carrera detrás de escena, enfocado en la producción y representación artística, una actividad que se convirtió en su principal fuente de trabajo lejos de la televisión.