De Soledad Pastorutti a Joaquina, Ángela Torres, Paulo Londra y Six Sex: los looks de los cantantes en el Lollapalooza 2026

Este sábado 14 de marzo, se llevó a cabo una nueva edición del Lollapalooza 2026 y con él, importantes artistas de diversos géneros musicales se hicieron presente en los fabulosos escenarios. El festival más popular del mundo contó con celebridades del ambiente artístico que no sólo causan furor por ser los máximos referentes de sus estilos, sino que, además, impusieron looks disruptivos marcando su personalidad. Entre ellos, se destacaron: Soledad Pastorutti, Ángela Torres, Paulo Londra, Six Sex, Joaquina, Tobika y Nasa Histories -entre otros-.

Soledad Pastorutti

Por primera vez, Soledad Pastorutti pisó el escenario del Lollapalooza 2026 e hizo vibrar al público al compás de sus hits clásicos que marcaron su carrera musical en el folclore. Es por ello que la artista eligió un look sumamente imponente y arrollador. La artista optó por una estética contemporánea sin perder referencias a su raíz folclórica.

Soledad Pastorutti en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

Para ello, vistió un conjunto en rojo intenso, integrado por una prenda de corte asimétrico y caída fluida sobre su hombro derecho que acompañaba con movimiento cada paso. El conjunto de dos piezas funcionaba como una unidad visual, combinando sensualidad con elegancia. El diseño resaltaba una silueta estilizada y enérgica que le permitía desplazarse con naturalidad y sin perder la estética. Además, lo coronó con un cinto negro ancho con hebilla dorada que equilibraba su imagen. En cuanto al hairstyle, el peinado también se destacó: llevó el cabello recogido en una larga trenza alta que descendía a lo largo de la espalda.

Joaquina

Joaquina muestra una estética más estructurada y teatral. La artista viste un vestido azul eléctrico de encaje con cuello alto y manga corta, cuyo diseño incorpora una falda corta con volumen que crea una silueta dinámica sobre el escenario. Detalles decorativos en forma de lazos blancos recorren la parte frontal, aportando textura y un contraste visual interesante. El conjunto se complementa con medias translúcidas oscuras que añade un punto de color vibrante al performance.

Joaquina en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

Ángela Torres

Ángela Torres protagonizó uno de los momentos más vibrantes del Lollapalooza 2026, con un show cargado de emoción, presencia escénica y una propuesta estética pensada para acompañar el impacto del espectáculo. La cantante apareció en el escenario con una imagen delicada y contemporánea que fusionó guiños románticos con detalles urbanos.

Para la apertura, lució un vestuario compuesto por una pollera desmontable en tono celeste pastel con terminaciones de encaje, acompañada por una falda acampanada hasta los tobillos que dejaba ver zapatos de plataforma en la misma paleta suave, creando una estética etérea y femenina. Más adelante en el show, el look se transformó: la artista dejó ver un minivestido celeste con detalles de encaje en el ruedo, que mantuvo la paleta delicada del conjunto inicial, aunque con una impronta más moderna y dinámica para el escenario.

Ángela Torres en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

Paulo Londra

Una de las actuaciones más esperadas del Lollapalooza 2026 fue la de Paulo Londra. El joven referente del trap se destacó también por su look juvenil de impronta urbana: llevó pantalones de jean anchos de corte recto y una remera blanca de algodón con estampa en la espalda, de estilo oversize. Completó el conjunto con zapatillas negras de estética urbana clásica, al estilo Vans.

Paulo Londra en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

Six Sex

Fiel a su impronta, Six Sex presentó una estética audaz y provocativa en el festival internacional más popular del mundo. La artista que mezcla electrónica oscura, reggaeton y pop apareció frente al público con un conjunto de dos piezas con estampado de rayas en blanco y negro: un top estilo bikini con un gran lazo frontal y tirantes finos que resalta el escote, combinado con una parte inferior con volados del mismo tejido rayado a los lados. El diseño mezcla sensualidad con un aire retro inspirado en trajes de baño estilo vintage.

Six Sex en el Lollapalloza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

El estilismo se complementa con el pelo suelto con flequillo recto, que enmarca el rostro y refuerza una imagen fuerte y segura. El maquillaje enfatiza los labios definidos y una mirada intensa, mientras el escenario rojo brillante detrás crea un contraste visual potente que acentúa la presencia escénica y el carácter atrevido del look.

Nasa Histories | Créditos: DF Entertaiment

Tobika en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

Marina en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

Timo en el Lollapalooza 2026 | Créditos: DF Entertaiment

NB