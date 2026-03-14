Así fue el look romántico y etéreo de Ángela Torres para su show en el Lollapalooza 2026

Este sábado 14 de mazo, Ángela Torres protagonizó uno de los momentos más vibrantes del Lollapalooza 2026, donde ofreció un show cargado de emoción, presencia escénica y un look pensado para revolucionar el espectáculo. La cantante apareció en el escenario con una estética delicada y moderna que combinó elementos románticos con detalles urbanos.

Ángela Torres apostó por un outfit etéreo y romántico

Ángela Torres diseñó un look que no solo impactó visualmente, sino que también acompañó la narrativa de su show. Al comenzar su presentación, el conjunto completo transmitía una estética más clásica y elegante, con la falda amplia moviéndose con cada paso sobre el escenario. El corset estuvo compuesto por un escote con bordes con puntillas en la misma línea cromática y finas tiras que sujetaban sus hombros. La prenda superior funcionaba como una pollera desmontable integrada al outfit, lo que permitía modificar el vestuario durante la performance sin perder coherencia estética.

Ángela Torres en el Lollapalooza 2026 | Instagram

En otras palabras, su vestuario inicial estaba compuesto por una pollera desmontable de tono celeste pastel con terminaciones de encaje, acompañada por una falda acampanada que llegaba hasta los tobillos y que dejaba ver sus zapatos de plataforma en el mismo tono suave, generando una imagen etérea y muy femenina. El maquillaje natural, los lentes de sol futuristas y su cabello largo en tono cobrizo terminaron de construir una imagen muy distintiva.

Un cambio de look que generó furor en el público

El momento del cambio llegó a mitad del show en el Lollapalooza 2026, cuando Ángela Torres se quitó la falda acampanada que había sido parte del primer tramo del vestuario. Al desprenderse de esa pieza, el outfit se transformó inmediatamente en un estilo más dinámico y versátil, ideal para una segunda parte del recital con mayor movimiento y energía. La base del vestuario quedó convertida en un minivestido celeste con detalles de encaje en el ruedo, manteniendo la paleta suave, pero con una impronta más moderna.

Ángela Torres en el Lollapalooza 2026 | Instagram

El diseño del conjunto estaba pensado para acompañar las distintas etapas del espectáculo. Mientras la primera parte transmitía una atmósfera más emotiva, el cambio de vestuario permitió que el show ganara ritmo y potencia visual. Los accesorios también jugaron un papel importante: guantes translúcidos, medias blancas deportivas y plataformas voluminosas completaban un estilismo que mezclaba estética pop con guiños retro.

Cabe destacar que, uno de los momentos más emotivos del show ocurrió cuando la artista decidió hacer una pausa para dejar un mensaje relacionado con el 24 de marzo, fecha significativa en la memoria histórica argentina. Antes de interpretar La Cigarra, inmortalizada por Mercedes Sosa, la cantante dedicó unas palabras al público que fueron recibidas con aplausos y ovación multitudinaria. La interpretación posterior fue uno de los instantes más conmovedores de la presentación.

Con una propuesta visual que combinó moda, puesta escénica y sensibilidad artística, Ángela Torres logró consolidar su primer paso por el festival del Lollapalooza 2026 con una identidad propia, brillando con su frescura juvenil. El cambio de vestuario, la presencia escénica y el momento emotivo del homenaje musical terminaron de construir una presentación que dejó una fuerte impresión en el público, confirmando que la cantante pop atraviesa una etapa de crecimiento profesional y conexión profunda con sus fans.

NB