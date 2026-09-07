El look glam total black de Eva Bargiela y Gianluca Simeone para la gala de Fundaleu

Eva Bargiela y Gianluca Simeone estuvieron presentes en la especial noche de Fundaleu, una gala que reunió a destacadas figuras del espectáculo, la cultura y el ámbito empresarial. Como cada año, el evento combinó solidaridad y glamour, con la presencia de celebridades que se destacaron por sus sofisticados estilismos y propuestas de moda. Entre ellas, el look de la modelo y su pareja marcaron uno de los momentos destacados de una velada atravesada por la elegancia y el compromiso solidario.

Eva Bargiela y Gianluca Simeona sorprendieron con un look glam total black

Esta noche, la Fundación Fundaleu volvió a llevar a cabo una nueva edición de su tradicional gala a beneficio, un evento que cada año reúne a destacados referentes del ámbito social, cultural y artístico del país. En esta oportunidad, Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron unas de las figuras invitadas especialmente a formar parte de una velada marcada por la solidaridad, la elegancia y el compromiso con la causa.

​El interior del Alvear Palace Hotel donde se lleva la 27° gala de Fundaleu | Instagram Fundaleu

La influencer lució un impactante look total black compuesto por un abrigo de piel sintética, de textura suave y corte sobrio, que aportó un aire de glamour al conjunto. Completó el estilismo con un pequeño clutch en tonos oscuros, mientras llevó el cabello peinado con ondas suaves y raya al medio. Para el maquillaje optó por una propuesta discreta, con labios en un tono rojizo que resaltó su sonrisa.

A su lado, Gianluca apostó por un clásico de la sastrería masculina. El exfutbolista vistió un traje en tono oscuro, combinado con una camisa blanca y una corbata en azul petróleo con un leve brillo satinado. El look, elegante y tradicional, se completó con el cabello peinado hacia atrás de manera prolija, en sintonía con el estilo formal elegido para la gala.

​Gianluca Simeone y Eva Bargiela en la gala de Fundaleu | Créditos: Sofía Herrera

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se sumaron a la causa solidaria de Fundación Fundaleu

Eva Bargiela asistió junto a Gianluca Simeone a la velada organizada por Fundaleu, una de las iniciativas institucionales más relevantes de los últimos años. El encuentro tuvo como objetivo acompañar el ambicioso proyecto de la entidad: la construcción de un nuevo centro médico que permitirá unificar las tres sedes con las que actualmente cuenta la Fundación.

Una de las características especiales de la velada fue la realización de la 27ª edición de “Famosos por la Vida”, una iniciativa que tuvo como objetivo recaudar fondos destinados a diversas causas vinculadas con la salud. Como cada año, distintas celebridades se sumaron a la propuesta como “celebrity waiters”, colaborando con el servicio de las mesas y aportando su presencia a una noche marcada por la solidaridad.

​El salón del Alvear Palace Hotel donde se lleva la 27° gala de Fundaleu | Instagram Fundaleu

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron unas de las figuras que dijo presente en una velada que combinó elegancia, glamour y solidaridad. La gala de Fundaleu reunió a personalidades de distintos ámbitos y volvió a destacarse por sus cuidados detalles, los looks elegidos para la ocasión y el compromiso de los invitados con una causa que, año tras año, convoca a numerosas figuras.



Créditos: Sofía Herrera