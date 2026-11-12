Thelma Fardín, Marcela Kloosterboer y Emilia Attias imponen el chaleco para esta temporada

Thelma Fardín, Marcela Kloosterboer y Emilia Attias apostaron por diferentes versiones del chaleco que marca tendencia esta temporada. Además, mediante sus redes sociales, demostraron cómo llevarla con estilo durante los días de calor.

Thelma Fardín, Marcela Kloosterboer y Emilia Attias muestran tres versiones de chalecos

Con la llegada de los días de calor, algunas prendas clásicas del guardarropa se reinventan y encuentran nuevas formas de llevarse. Una de ellas es el chaleco, que dejó de ser un complemento exclusivo de los trajes sastreros para convertirse en uno de los protagonistas de los looks de temporada. Thelma Fardín, Marcela Kloosterboer y Emilia Attias ya se sumaron a esta tendencia con tres versiones diferentes que demuestran su versatilidad y las posibilidades que ofrece a la hora de vestir.

Desde diseños de inspiración masculina hasta modelos bordados con una impronta artesanal, las actrices encontraron distintas maneras de incorporar esta pieza a sus estilismos. La clave está en llevarlo como protagonista, ya sea en conjuntos coordinados, como reemplazo de una blusa o incluso sobre prendas más relajadas.

Thelma Fardín y el chaleco sastrero en versión monocromática

Thelma Fardín apostó por una de las versiones más elegantes y sofisticadas de esta tendencia. La artista eligió un conjunto sastrero en color verde lima, integrado por un chaleco sin mangas y un pantalón de vestir a juego. La parte superior se destaca por su escote en V, el cierre frontal con botones a tono y un calce entallado que acompaña la silueta.

También presenta pequeños bolsillos delanteros y una estructura que remite a la sastrería clásica, aunque con una impronta más fresca gracias a la ausencia de mangas y al color elegido. Lo combinó con un pantalón de tiro alto y corte recto. Para completar el estilismo, Thelma Fardín sumó unos zapatos rojos en punta, un detalle de color que generó un contraste llamativo con la tonalidad del outfit.

Thelma Fardín

Marcela Kloosterboer y el chaleco bordado con inspiración artesanal

Por su parte, Marcela Kloosterboer eligió una versión más romántica y relajada. La conductora llevó un chaleco corto en tono gris, con un profundo escote en V y una delicada botonadura frontal. El diseño se caracterizó por sus bordados florales en color blanco, distribuidos sobre toda la superficie de la prenda. Los motivos botánicos, con contornos bien definidos, aportaron textura y un aire artesanal que se aleja de la estética más rígida de los modelos sastreros.

Otro detalle que llamó la atención fue su terminación ondulada en los bordes, que reforzó el carácter femenino del diseño. Al tratarse de una pieza corta y sin mangas, resulta ideal para llevar durante el verano y combinar con prendas de tiro alto. Marcela Kloosterboer acompañó el chaleco con un pantalón gris, en sintonía con la paleta del look, y sumó un collar de cuentas verdes que aportó un pequeño contraste de color.

Marcela Kloosterboer

Emilia Attias y el chaleco boho con bordados geométricos

Emilia Attias, en tanto, se inclinó por una versión de inspiración boho y espíritu festivalero. La participante de Es mi sueño (eltrece) llevó un chaleco abierto en tono turquesa, con bordados decorativos en blanco y negro que recorren los bordes y el frente de la prenda. El modelo lleva motivos geométricos y ornamentales, con dibujos simétricos que le dan una impronta étnica y artesanal. Sin mangas y de estructura abierta, funciona como una tercera pieza que suma personalidad.

Debajo, Emilia Attias eligió un corpiño negro de escote triangular, que dejó parte del abdomen al descubierto y permitió que el chaleco se luciera como protagonista. Su estilismo se completó con un pantalón de jean de tiro bajo, una elección que reforzó el aire relajado y descontracturado del atuendo.

Emilia Attias

El chaleco, la prenda que se reinventa en los días de calor

Las elecciones de Thelma Fardín, Marcela Kloosterboer y Emilia Attias tienen algo en común: muestran que el chaleco ya no necesita formar parte de un traje para convertirse en una pieza central del look. Esta temporada, se lleva de diferentes maneras y se adapta tanto a los estilismos más elegantes como a las propuestas relajadas y de inspiración artesanal.

Una de las versiones que gana terreno es la sastrera, con escote en V, botones delanteros y siluetas entalladas. Puede combinarse con pantalones amplios para lograr un conjunto monocromático o llevarse con jeans para restarle formalidad. También aparecen los modelos bordados, con motivos florales, terminaciones irregulares y detalles que remiten a la estética vintage y bohemia.

De esta manera, Thelma Fardín, Marcela Kloosterboer y Emilia Attias imponen el chaleco para esta temporada primavera-verano 2027. Al tratarse de una pieza versátil que permite transformar un conjunto básico y sumar un detalle de tendencia, las artistas no dudaron en sumarlo a sus looks diarios.