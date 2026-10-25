Las mejores fotos del cumpleaños de Thelma Fardín: muchos amigos, juegos de mesa y una profunda reflexión

Thelma Fardín celebró sus 34 años rodeada de amigos, familiares y su pareja, Nicolás Riera. La intérprete compartió distintos instantes del festejo realizado este sábado 24 de octubre, en el que no faltaron juegos de mesa, abrazos y recuerdos divertidos. El encuentro reunió a las personas más cercanas de su vida, protagonistas de una festividad que decidió recordar públicamente.

La artista mostró parte de las actividades que organizaron y algunos detalles de la reunión. Las imágenes estuvieron acompañadas por una reflexión sobre sus vínculos personales y el presente que atraviesa, con palabras dedicadas a quienes la acompañaron y un agradecimiento especial para su novio.

Las mejores fotos del cumpleaños de Thelma Fardín junto a sus amigos

Thelma Fardín eligió recibir su nuevo año de vida acompañada por su círculo más cercano. En una de las primeras postales aparece junto a un numeroso grupo de invitados que posaron en un jardín decorado con banderines de colores. Las fotografías grupales reflejaron la cercanía entre los presentes, quienes aprovecharon la ocasión para compartir risas y retratar diferentes momentos del encuentro.

Los invitados compartieron una reunión al aire libre para festejar a la artista.

Para la ocasión, la actriz lució una camisa blanca debajo de un chaleco tejido azul oscuro, que combinó con una falda de jean. Llevó el cabello recogido y completó el conjunto con accesorios dorados. Su elección de vestuario mantuvo un estilo informal, acorde con una reunión que transcurrió entre el jardín y los distintos espacios de la vivienda.

Entre las actividades que disfrutaron los invitados hubo una partida de cartas alrededor de una mesa de madera. En las fotos se observa a varios participantes concentrados en el juego, mientras sostienen cartas amarillas y siguen los movimientos de sus compañeros. La cumpleañera participó junto a sus allegados, en una escena que quedó registrada en uno de los videos que publicó.

El festejo dejó otros registros que muestran el vínculo que mantiene con sus amistades. En una de las postales aparece abrazada a una mujer rubia en el jardín, mientras que en otra posa sonriente junto a dos amigas dentro de la casa. Las muestras de cariño ocuparon un lugar importante en el álbum, que reunió distintas escenas de la jornada.

Los juegos de mesa y los abrazos entre amigas formaron parte del cumpleaños.

Uno de los recuerdos más afectuosos quedó registrado en una breve grabación. Allí se observa a la homenajeada abrazada con los ojos cerrados. La escena mostró la cercanía entre la cumpleañera con sus invitados, uno de los aspectos que posteriormente destacó en las palabras con las que acompañó la publicación.

La celebración continuó con la llegada de las tortas, decoradas con frutos rojos y acompañadas por velas azules y bengalas encendidas. Frente a ellas, la artista comenzó a aplaudir mientras sonreía a quienes la rodeaban. El momento previo a soplar las velitas quedó registrado en un video, que permitió conocer su reacción antes de pedir los tradicionales deseos.

La reflexión de Thelma Fardín y su agradecimiento a Nicolás Riera

Thelma Fardín acompañó las secuencias con un mensaje en el que explicó qué le hubiera gustado registrar antes de soplar las velitas. “Me gustaría tener una foto de lo que yo veía antes de soplar las velitas”, escribió al recordar el momento en que observó a todas las personas que habían asistido para acompañarla.

La intérprete continuó con palabras dedicadas a su entorno: “Toda la gente que quiero y que me convierte en quien soy, festejando la vida. Pedacitos que me constituyen”. Luego agregó: “Gracias por este mar de amor en la que vivo”. Su agradecimiento puso el foco en el vínculo con sus seres queridos, a quienes reconoció como parte fundamental de su historia personal.

La publicación adquirió un tono más íntimo cuando hizo referencia a los pedidos que formuló frente a las velas. “Hacía mucho no tenía tan claros mis tres deseos”, comunicó, antes de explicar que lo importante está en su lugar y que encuentra espacio para gozar, desear y soñar. Aunque prefirió no revelar cuáles fueron, compartió el significado que tuvo ese instante.

La homenajeada reaccionó entre aplausos y sonrisas frente a las bengalas encendidas.

En otro fragmento, la protagonista del evento reservó unas palabras especiales para su pareja, quien estuvo a cargo de recibir y agasajar a los invitados. “Gracias por celebrarme así, y agasajar a los míos, sos el anfitrión definitivo”, escribió en Instagram, antes de etiquetar al actor y cerrar su dedicatoria con un “te amo”.

La relación entre ambos comenzó en 2023 y, desde entonces, comparten distintos instantes de su intimidad en las redes sociales. En 2024 decidieron apostar por la convivencia, mientras continuaban con sus respectivos compromisos profesionales. El noviazgo volvió a ocupar un lugar destacado en esta celebración, especialmente por el reconocimiento público de la intérprete hacia su compañero.

Semanas antes del evento, la pareja había disfrutado de unas vacaciones en Panamá, donde compartieron secuencias de sus paseos y jornadas de descanso. En aquella oportunidad, ella lo definió como “mi persona favorita” y agradeció lo que habían construido juntos. El reciente festejo sumó otra muestra de cariño a través de la dedicatoria que le hizo después de la reunión.

Los momentos con su vínculo cercano fueron parte del álbum que compartió en las redes sociales.

Entre las fotografías grupales, la partida de cartas y el momento de las tortas, Thelma Fardín dejó ver cómo transcurrió su cumpleaños. El agradecimiento a sus amigos y a Nicolás Riera completó una publicación en la que eligió destacar el lugar que ocupan sus seres queridos y la importancia de los deseos que pidió antes de soplar las velitas.