Cargo denim y tapado de piel: Marcela Kloosterboer sale de lo tradicional con una combinación fashionista

Marcela Kloosterboer viajó al Sur del país para vacacionar junto a su familia. En medio de un paseo al aire libre, la artista dejó ver el look fashionista que eligió para afrontar las bajas temperaturas. Las prendas protagonistas fueron un cargo denim y un tapado de piel, los cuales lograron una combinación inesperada y súper audaz.

Desde la Patagonia, Marcela Kloosterboer apostó por un mix de texturas y marcó tendencia

Marcela Kloosterboer volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo más admiradas del espectáculo argentino. Durante una escapada familiar a Villa La Angostura, la actriz compartió dos postales que muestran el imponente paisaje patagónico de fondo y su outfit, que fusiona comodidad, abrigo y las últimas tendencias de la moda invernal.

Con montañas nevadas, lago cristalino y un entorno natural privilegiado como escenario, Marcela Kloosterboer eligió un estilismo de impronta urbana con guiños al lujo silencioso, una corriente que combina prendas funcionales con piezas sofisticadas. Esta apuesta rompe con lo tradicional y propone una nueva tendencia que cautivó a sus seguidores de Instagram.

Marcela Kloosterboer

Para recorrer la Patagonia argentina, Marcela Kloosterboer lució una combinación que mezcla inspiración utilitaria con elegancia. La base de su look estuvo compuesta por un cargo denim en tono gris lavado, de tiro alto y silueta relajada. El diseño se destacó por sus múltiples bolsillos laterales, una de las características más representativas de esta tendencia dosmilera que regresó con fuerza en los últimos años.

El pantalón de jean, de corte amplio y caída recta, aportó un aire descontracturado sin perder estilo y se convirtió en el equilibrio perfecto entre comodidad y modernidad. Para la parte superior, Marcela Kloosterboer eligió un sweater de lana en blanco y negro con estampado geométrico de inspiración nórdica.

El tejido grueso, ideal para las bajas temperaturas, sumó textura al estilismo y reforzó la estética invernal del conjunto. Como truco de styling, Marcela Kloosterboer llevó el suéter ligeramente por dentro del pantalón, lo que ayudó a definir la silueta y aportó una imagen mucho más pulida.

Marcela Kloosterboer

Por encima, Marcela Kloosterboer llevó un tapado largo para mayor abrigo. Esta pieza de gran volumen, sin dudas, elevó por completo su look fashionista. Lejos de pasar inadvertido, el diseño generó comentarios entre sus seguidores. Por esta razón, la empresaria decidió aclarar un aspecto importante. "Es sintético obvio", escribió en la publicación, dejando en claro que se trata de un diseño confeccionado con materiales sintéticos y manteniéndose fiel a su posición sobre el bienestar animal.

Cabe destacar que este tipo de abrigos volvió a instalarse entre las tendencias más fuertes del invierno gracias a su capacidad para transformar incluso los estilismos más relajados. Al estar combinado con un pantalón denim cargo, el resultado fue un interesante contraste entre la sofisticación del faux fur y el espíritu utilitario del jean.

Marcela Kloosterboer impone una tendencia que combina funcionalidad y sofisticación

El look de Marcela Kloosterboer resume una de las fórmulas más vistas de la temporada: combinar prendas de inspiración utility, como el cargo denim, con abrigos de gran impacto visual. Mientras los jeans cargo aportan un aire relajado y contemporáneo, los tapados de piel sintética elevan el conjunto y suman un toque de sofisticación.

Con este look, la modelo volvió a confirmar que los estilismos para destinos de montaña ya no se limitan a la ropa térmica. Hoy también pueden convertirse en una oportunidad para experimentar con tendencias, jugar con las texturas y demostrar que funcionalidad y estilo pueden convivir en una misma propuesta. De esta manera, Marcela Kloosterboer sale de lo tradicional con una combinación fashionista: cargo denim y tapado de piel sintético.