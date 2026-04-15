Valeria Mazza dio cátedra con un look "total black": el secreto de la estética futurista que es tendencia

Valeria Mazza volvió a confirmar por qué su nombre es sinónimo de moda a nivel global. En una de sus apariciones más recientes, la top model argentina no solo eligió el color negro como aliado indiscutido, sino que dio una verdadera lección de estilo al sumarse a la estética futurista, una tendencia que pisa fuerte en las pasarelas de 2026.

Bajo la firma del prestigioso diseñador Fabián Zitta, Valeria Mazza demostró que el "total black" está más vivo que nunca cuando se conjuga con innovación y arquitectura textil.

El regreso del futurismo: ¿En qué consiste esta tendencia?

La estética futurista que luce Valeria Mazza no tiene que ver con disfraces espaciales, sino con la reinvención de las formas y los materiales. Esta tendencia se caracteriza por el uso de superficies con acabados tecnológicos, cortes geométricos y una estructura que desafía la caída tradicional de las telas.

En el look de la modelo, el futurismo se manifiesta a través del vinilo y el cuero con acabado "glossy". La chaqueta cropped de hombros marcados y bolsillos XL remite a una armadura moderna, una pieza que proyecta poder y vanguardia. El secreto para que este estilo funcione en la vida real es el equilibrio: Valeria combina la rigidez de la chaqueta con una falda de gran volumen, logrando una armonía visual que mezcla la fuerza de lo nuevo con la elegancia de lo clásico.

Valeria Mazza

Detrás de este impecable outfit se encuentra la mente de Fabián Zitta, un diseñador que ha hecho de la geometría su sello personal. Zitta no es solo un modisto; es un arquitecto de prendas. Su formación influye directamente en sus colecciones, donde las estructuras no son azarosas.

Para este look de Valeria Mazza, el diseñador aplicó su técnica de "texture mixing" (mezcla de texturas), un recurso que utiliza para dar tridimensionalidad al color negro. Al combinar el vinilo brillante de la parte superior con el jacquard labrado de la falda, Zitta logra que la luz rebote de diferentes maneras, evitando que el conjunto se vea plano. El uso de transparencias estratégicas en el escote es otro de sus sellos, aportando una sensualidad etérea que suaviza la propuesta futurista.

Valeria Mazza

Los detalles que marcan la diferencia

Más allá del diseño, el estilismo de Valeria Mazza incluyó elementos clave que los expertos en moda ya están analizando, por ejemplo, el cinturón XL. Una pieza trenzada con hebilla metálica que actúa como el eje del look, marcando la silueta y aportando una textura artesanal que contrasta con el acabado industrial del vinilo.

Transparencias tecnológicas: El top debajo de la chaqueta presenta una red fina que simula una segunda piel, un detalle recurrente en el futurismo que busca jugar con las capas y la profundidad.

Hombros protagonistas: La estructura de la chaqueta eleva el porte de la modelo, una tendencia que busca empoderar la figura femenina a través de líneas rectas y firmes.

Valeria Mazza

Cómo adaptar el look de Valeria a la vida cotidiana

Aunque se trata de una pieza de alta costura, la "cátedra" de Valeria nos deja consejos aplicables. La clave para sumarse a la tendencia futurista es perderle el miedo al brillo. Una chaqueta corta de vinilo o una falda con relieve pueden ser las piezas centrales de un look nocturno, siempre que se mantenga el resto del outfit en una paleta monocromática para no saturar visualmente.

Valeria Mazza

Valeria Mazza, de la mano de Fabián Zitta, nos recuerda que la moda es una evolución constante. En un mundo donde todo parece ya inventado, la apuesta por nuevas texturas y formas arquitectónicas es lo que mantiene a la industria —y a sus iconos— en lo más alto.

AM