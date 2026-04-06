Así fue el espectacular viaje familiar de Valeria Mazza: vuelo privado, encuentros y diversión

Semana Santa y el domingo de Pascuas fueron días especiales para las celebridades, que aprovecharon para alejarse de sus clásicos fin de semana de trabajo para pasar tiempo con la familia. Entre almuerzos cálidos y escapadas a diversos lugares, los famosos generaron envidia en las redes sociales y tiraron buenas ideas para momentos relax. Valeria Mazza no se quedó atrás, y mostró su espectacular viaje familiar, que incluyó vuelo privado, encuentros y diversión de la mano de sus hijos y seres queridos.

La "escapadita" familiar de Semana Santa de Valeria Mazza

El viaje familiar de Valeria Mazza y sus hijos

Tras la presentación de su vino, y en medio del comienzo de clases de sus hijos, Valeria Mazza decidió reunir a toda su familia en una increíble escapada por Semana Santa. La modelo decidió que era momento de disfrutar de un domingo de pascuas todos juntos, antes de que comiencen con sus responsabilidades alrededor del mundo. Es así como compartió un divertido posteo, junto a su esposo, Alejandro Gravier, y sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. Como invitados especiales, estuvieron sus dos caniches, Sol y Luna, que se robaron los comentarios tiernos de todos sus seguidores.

La familia viajó en un vuelo privado, donde las risas y las fotos graciosas no faltaron. Tras unas horas, llegaron a su residencia privada: una mansión en el campo con pileta. Allí recibieron al resto de invitados, que iban desde amigos de los jóvenes hasta familia cercana. De esta manera, pasaron el domingo de Pascuas de una manera distinta, entre pool party, noches de comidas y baile, y mucha diversión. "¡Semana Santa todos juntos! ¡Felices pascuas para todos!", escribió la modelo, y recibió los mensajes de sus seguidores.

La "escapadita" familiar de Semana Santa de Valeria Mazza

Entre risas y pool party, el vino de Valeria Mazza

Uno de los detalles que más llamó la atención del fin de semana familiar de Valeria Mazza fue la elección de bebidas alcohólicas para el festejo nocturno junto a su familia. La modelo siempre le enseñó a sus hijos a ser determinados con sus proyectos de vida, y los acompañó orgullosa en todo lo que eligieron. Es así como fue su turno de recibirlo, y no dudaron en probar los vinos de Finca Valeria.

La "escapadita" familiar de Semana Santa de Valeria Mazza

Tras una presentación de lujo, en un hotel histórico de Madrid, Valeria Mazza apuntó por el negocio vitivinícola, comenzando con dos sabores que llevó a su fin de semana familiar. Por un lado, la modelo presentó la Finca Valeria Rosé, elaborado mediante un coupage de uvas de Provenza y Languedoc, fusionando el estilo mediterráneo con lo francés. Por el otro, Finca Valeria Blanco se llevó los aplausos con su unión elegante de la Chardonnay y la Sauvignon Blanc con la esencia de Verdejo y Airén. En una postal de su pileta, demostró que fueron las bebidas elegidas por todos, y se llenó de orgullo con los mensajes de parte de sus hijos.

La "escapadita" familiar de Semana Santa de Valeria Mazza

Semana Santa y el domingo de Pascuas le permitieron a los famosos que se dieran un momento privado con sus familias, rodeados de diversión y mucho cariño. Valeria Mazza no dudó en hacerlo, y reunir a todos sus hijos en un viaje único a una de sus propiedades. Entre pileta, cenas divertidas y un viaje en vuelo privado, la familia Mazza-Gravier se robaron los comentarios tiernos de sus seguidores, mientras demostraban la unión que mantienen a pesar de sus proyectos.

A.E