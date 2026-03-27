Así fue la presentación del nuevo vino de Valeria Mazza en un histórico hotel de Madrid

Valeria Mazza es de las modelos más importantes a nivel internacional. Sin embargo, decidió alejarse de su pasión por la moda y apostó a un nuevo negocio lejos del fashionismo. La modelo mostró que decidió abrir su propia finca, y realizó una lujosa presentación para su vino de la Finca Valeria. Entre el lujo y en un histórico hotel de Madrid, ella reunió a los empresarios más importantes y a sus seres queridos, demostrando la elegancia del evento y abriendo las puertas de sus dos primeras botellas.

La presentación del nuevo vino de Valeria Mazza

Así fue la presentación de la finca de Valeria Mazza

Durante el 26 de marzo, Valeria Mazza le abrió las puertas del Hotel Ritz, en Madrid, a todos sus seres queridos y empresarios importantes para hacer la presentación oficial de Finca Valeria, su nueva gama de vinos que fusiona el proceso elegante de la bebida con el glamour icónico de la modelo. Para la ocasión, eligió el histórico hotel español, donde las flores y los grandes detalles marcaron el lujo del lugar. Entre grandes gigantografías con la publicidad, se destacaba una alfombra roja para la prensa, rodeada de rosas entre tonalidades pasteles y colores cálidos.

La presentación del nuevo vino de Valeria Mazza

Entre los presentes, se destacaron Alejandro Gravier, su esposo, Balthazar Gravier, su hijo que reside en Madrid, y Félix Solís Avantis, su nuevo socio y una de las firmas más importantes de la industria vitivinícola española. La elegancia fue el dress code de la noche y acompañó al vino y a la gastronomía de lujo. Grandes mesas de delicias saladas fueron pasando por pequeñas mesas, mientras los invitados probaban los primeros sabores de la bebida.

Por un lado, la modelo presentó la Finca Valeria Rosé, elaborado mediante un coupage de uvas de Provenza y Languedoc, fusionando el estilo mediterráneo con lo francés. Por el otro, Finca Valeria Blanco se llevó los aplausos con su unión elegante de la Chardonnay y la Sauvignon Blanc con la esencia de Verdejo y Airén. Al ser vino blanco y rosado, la decoración lo acompañó con esa gama de colores, y permitió que el total red de la modelo se luciera.

La presentación del nuevo vino de Valeria Mazza

Look total red y business woman style: el look de Valeria Mazza para la presentación de su vino

Para su noche especial, Valeria Mazza decidió imponer el estilo business woman, pero con una prenda elegante y sofisticada. La modelo lució un vestido de corte final irregular, que creaba una pequeña cola y movimiento en su falda. En la parte superior, el corset imitaba a los tops de verano, con aperturas que le brindaban sensualidad, y dejaba que se luciera la joyería de piedras de colores. Sin embargo, como toda mujer poderosa, eligió el total red para hacer contraste con su cabello rubio.

La presentación del nuevo vino de Valeria Mazza

El evento de Valeria Mazza en relación a su nuevo negocio vitivinícolo fue de todo un éxito, fusionando la elegancia de un espacio histórico de Madrid con el glamour de la modelo. Entre vinos y looks de gala, la modelo apostó por una nueva salida laboral que demostró su conocimiento culinario en bebidas. Sus seguidores de Instagram no dudaron en dejarle mensajes de felicitaciones, y apuntar los mejores detalles de una noche elegante.

A.E