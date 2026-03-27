Taína, la hija de Valeria Mazza, comenzó su nueva carrera: profesores prestigiosos, compañeros reconocidos y mucho futuro

Taína Gravier es una de las jóvenes modelos y artistas más observadas por las redes sociales. Desde que era pequeña, acompañó a su mamá, Valeria Mazza, en su pasión por la moda, siendo parte de pasarelas de renombre y campañas internacionales. Así expuso su amor por lo fashionista y quedó como una de las it girls del momento. Sin embargo, también demostró su destreza en diferentes ámbitos artísticos, y llegó a ser parte de grandes escenarios. Es así como decidió dar un paso a la carrera de sus sueños, y mostró el primer día en el Instituto Argentino de Musicales.

Valeria Mazza, Taina Gravier

Una carrera actoral y un futuro en los escenarios: Taína Gravier mostró su primer día de estudio

Taína Gravier es la hija de Valeria Mazza que, además de mostrar su amor en la moda, decidió apuntar su carrera al ámbito del teatro y los musicales. En diversas ocasiones, debutó arriba de los escenarios como cantante solista y compañera de artistas de gran reconocimiento. Además, realizó obras de teatro con importantes academias, que descubrieron su talento por ponerse en la piel de los personajes. Es por eso que decidió irse con los grandes, y comenzó a estudiar su carrera de ensueño en el Instituto Argentino de Musicales.

Taína Gravier en el teatro

En su cuenta de TikTok, mostró el primer día, donde comenzaba muy temprano con clases de baile y canto de gran intensidad y exigencia. Junto a dos de sus amigas, se preparó con su mejor ropa deportiva y delicada, y mostró la primera rutina de entrenamiento, para que ganen resistencia al momento de enfrentarse a importantes obras de teatro. "Tuvimos media hora de entrenamiento, ballet y jazz de una hora y media. A la tarde nos queda, análisis del relato", contó a sus seguidores.

Sin embargo, su día no solo fue en el importante instituto en el que se encuentra. Sino que, al finalizar la jornada, fue a un workshop de baile, que la ayuda a crecer en el ámbito. De esta manera, demostró su pasión por el arte y lo dispuesta que está a construir un futuro dentro del teatro.

De la mano de Fer Dente, así es el instituto en el que estudia Taína Gravier

El Instituto Argentino de Musicales es un estudio dirigido por Ricky Pashkus y Fer Dente, que logró graduar a grandes artistas del espectáculo argentino. Albana Fuentes, Santiago Sastre y Guada Devoto son solo algunas de las promesas que se egresaron de este instituto, y que no dudan en aparecer en los videos compartidos o nombrar su formación al respecto. Con jornadas intensas, el espacio presenta diferentes tipos de cursos, donde ayudan a los jóvenes a introducirse en el mundo de los musicales, aprendiendo desde bailes diversos hasta el manejo de la voz y el entendimiento de un guión de teatro.

Taína Gravier era una gran seguidora de Fer Dente y todos sus proyectos. El talento del director y actor la llevaron a conocer IAM, y a apuntarse a una de sus carreras, para poder incursionar más en el mundo de los musicales.

Taína Gravier disfurtando de la obra de su director de carrera, Fer Dente

Es así como en su cuenta de TikTok, mostró el blog de su primer día, que comenzó temprano en la mañana y terminó a las 15hs. Sin embargo, la joven sabe que el entrenamiento no solo se gana con un instituto de renombre. Por eso también lo acompaña de diferentes workshops, creándose una rutina intensa y llena de arte. Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, suma a su pasión por la moda y carrera fashionista, su amor por las artes y los escenarios, apuntando el trabajo de sus sueños como parte de un musical.

A.E