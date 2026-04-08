Los looks gemelos de Valeria Mazza y Taína Gravier en el estreno de Desde el Jardín

Valeria Mazza y su hija Taína, fruto de su amor con Alejandro Gravier, volvieron a posar juntas en un plan que incluyó a otros integrantes de la familia. Aunque solo ellas decidieron ir combinadas con looks sastreros que marcaron presencia y se robaron toda la atención.

Valeria Mazza y Taína Gravier deslumbraron con looks idénticos en un estreno teatral

En una noche marcada por el glamour y el teatro, Valeria Mazza y su hija Taína Gravier se llevaron todas las miradas con una apuesta de estilo tan elegante como simbólica: madre e hija eligieron looks prácticamente idénticos para asistir al estreno de Desde el jardín en el teatro Metropolitan.

El evento reunió a múltiples figuras del espectáculo para celebrar la nueva obra protagonizada por Guillermo Francella y producida por Adrián Suar, pero sin dudas fue el dúo Mazza-Gravier el que acaparó flashes y elogios. Ambas apostaron por un estilismo coordinado de inspiración dandy, con claras referencias al guardarropa masculino pero adaptado con una impronta femenina y sofisticada.

Valeria Mazza y Taína Gravier

El eje del look fue un traje sastrero oscuro, de líneas clásicas y corte sofisticado, que estilizó sus figuras y aportó elegancia atemporal. El conjunto que lucieron Valeria Mazza y su hija Taína Gravier se completó con camisa blanca, generando contraste y luminosidad, y logrando un outfit más pulido y minimalista.

Los looks gemelos de Valeria Mazza y Taína Gravier

El detalle poco convencional que elevó los looks de Valeria Mazza y Taína Gravier

Sin embargo, el detalle que terminó de definir la propuesta de Valeria Mazza y Taína Gravier fue el sombrero tipo bombín negro, un accesorio poco convencional que sumó personalidad y un toque teatral, en sintonía con la ocasión y con el personaje de la obra teatral que también lleva este complemento en la cartelera.

Sin dudas, la elección de vestirse iguales no pasó desapercibida. Lejos de ser algo casual, los looks de Valeria Mazza y Taína Gravier captaron toda la atención de los presentes. Asimismo, ambas demostraron su estrecho vínculo y cómo ambas comparten no solo la pasión por la moda, sino también una estética alineada y contemporánea.

Mientras Valeria Mazza llevó el conjunto con la seguridad y elegancia que la caracterizan tras décadas en la industria textil, Taína Gravier aportó frescura y una impronta más juvenil, logrando un equilibrio perfecto entre experiencia y nueva generación. En cuanto a sus estéticas beauty, ambas optaron por una línea sobria que acompañó el espíritu del outfit: cabello suelto, con acabado lacio y prolijo, y un maquillaje en tonos neutros que resaltó sus facciones sin recargar.

Con este look en clave matchy-matchy, ambas confirmaron que el estilo también puede ser una forma de conexión. De esta manera, los looks gemelos Valeria Mazza y Taína Gravier en el estreno de Desde el Jardín lograron destacarse con una propuesta que combinó elegancia, coordinación y audacia.