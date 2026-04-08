Adiós a las lámparas tradicionales: así es el accesorio romántico chic de Taína Gravier en su habitación

Taína Gravier se muestra activa en las redes sociales ganando cada vez más público. La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quien estudió canto y ahora se forma en actuación, deslumbró a sus seguidores con el detalle deco que se encuentra en su habitación.

La tendencia 2026 que adorna el cuarto de Taína Gravier y cumple un rol fundamental

En medio de su creciente presencia en redes, Taína Gravier volvió a captar la atención de los usuarios. Esta vez no se trató de algún look o de su pasión por el arte sino de un complemento muy especial ubicado en su habitación. La joven mostró en otras ocasiones que su rincón de la casa es amplio, luminoso y minimalista pero en esta oportunidad dejó ver la delicada lámpara de estilo romántico chic que adorna por completo el espacio.

Mediante un video publicado en su red social de Tik Tok, donde posee más de 160 mil seguidores, la hija de Valeria Mazza se mostró cantando una canción del artista colombiano Feid en su cuarto. De fondo se podía apreciar que la lámpara cuelga del techo y se destaca por su diseño: estilo clásico con pantalla plisada en tono off white y con pequeños apliques florales. Estos detalles aportan un aire vintage y femenino al lugar donde la joven descansa, se prepara para salir y crea contenido para las plataformas.

Taína Gravier

Cabe mencionar que el objeto no solo ilumina el ambiente, sino que también funciona como protagonista decorativo, reforzando una estética dulce y armoniosa que define todo el cuarto. Esta lámpara en su cuarto no son casualidad ya que está totalmente alineada con una de las grandes tendencias deco de este 2026. En la actualidad, las luminarias ahora ayudan a construir una atmósfera emocional, más cálida y personalizada, y se alejan de los diseños fríos que solíamos ver antes.

Dentro de este cambio, el estilo romántico como la lámpara de Taína Gravier volvió con fuerza, pero aggiornado. Se lo conoce como “romántico chic", una moda que mezcla lo vintage con lo contempóraneo, incorporando detalles delicados como flores, textiles y formas suaves.

Fiel a su estilo: así es la habitación de Taína Gravier

La habitación de Taína Gravier refleja una impronta juvenil pero sofisticada, muy en línea con el estilo que suele mostrar Taína Gravier en sus outfits. Tal como se puede ver en el clip, predominan los colores neutros y claros, que amplían visualmente el ambiente y generan una sensación de calma.

Taína Gravier

Detrás de ella, se observan amplios placares de puertas blancas que aportan orden y minimalismo. Además, se visualiza un pequeño escritorio con estantes de madera en color blanco. Allí, la adolescente coloca sus accesorios, elementos decorativos, cuadros de fotos y pequeñas cajas. La publicación también permite observar la cama king size con ropa en tonos suaves, lo que suma calidez a la habitación.

En resumen, la habitación de Taína combina lo romántico con lo moderno, logrando un equilibrio entre elegancia y frescura. Lejos de optar por lámparas tradicionales, la joven apostó por una lámpara de estética romántica chic que marca tendencia este 2026 y se convierte en el protagonista absoluto de su espacio personal.