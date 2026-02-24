Wanda Nara mostró cómo quedó la nueva decoración de su casa en Uruguay, un espacio que combina minimalismo costero con una elegancia serena. La propiedad revela ambientes luminosos y cálidos, donde los materiales nobles y los tonos neutros se integran en una estética sofisticada. Cada detalle refuerza la idea de un refugio pensado para el descanso.

La nueva decoración minimalista de la casa de Wanda Nara en Uruguay

Wanda Nara presentó el resultado final de la decoración de su casa en Uruguay, marcada por un estilo que une minimalismo y estilo costero. Los interiores reflejan una identidad cuidada, con detalles que potencian la luminosidad y transmiten una atmósfera de tranquilidad. El conjunto proyecta un estilo atemporal que se integra a la perfección con el entorno que la rodea.

Wanda Nara

En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales los últimos detalles de su casa de José Ignacio, uno de los destinos más exclusivos de la costa uruguaya. La propiedad, que ya había despertado interés por su ubicación frente al mar, revela una estética que combina minimalismo costero, calidez natural y una elegancia serena.

El living principal de Wanda Nara se organiza en torno a una paleta monocromática en tonos blancos y crudos, potenciando la luz que ingresa por los grandes ventanales. Las paredes revestidas en madera vertical pintada de blanco y el techo alto con vigas expuestas aportan un aire orgánico y relajado.

Casa de Wanda Nara en Uruguay

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria mostró algunas imágenes donde se veían sofás amplios, tapizados en lino claro y con fundas sueltas. Además, se aprecia una mesa ratona de madera clara que introduce un contraste suave y natural. La decoración se completa con estanterías empotradas que exhiben piezas cerámicas, libros y objetos artesanales.

La casa de José Ignacio de Wanda Nara, pensada para el descanso y la desconexión

Uno de los detalles que más llamaron la atención de los seguidores de Wanda Nara fue la galería exterior que continúa la misma línea estética. Los muebles de madera oscura con almohadones blancos, las mesas bajas y los faroles decorativos aportan calidez y un aire rústico-chic. El techo de listones de madera suma textura y refuerza la conexión con el entorno natural.

Casa de Wanda Nara en Uruguay

En la parte exterior de la propiedad, la conductora cuenta con vistas abiertas al paisaje costero que completan la experiencia, ofreciendo un refugio exclusivo. Cada uno de los ambientes de la casa mantiene un diseño que apuesta por el minimalismo costero, donde la luminosidad y los materiales nobles son protagonistas.

En conjunto, la residencia de Wanda Nara transmite un concepto de lujo silencioso, donde cada detalle está pensado para ofrecer comodidad y armonía. La combinación de arquitectura orgánica, diseño funcional y conexión directa con la naturaleza la convierte en un espacio ideal para el descanso, reflejando la estética que caracteriza a la empresaria.

Casa de Wanda Nara en Uruguay

Wanda Nara mostró cómo quedó la nueva decoración de su casa en Uruguay, un proyecto que refleja un estilo minimalista costero con toques personalizados. Los espacios se destacan por una paleta neutra en tonos blancos y crudos, acompañada de materiales nobles. La residencia se integra al entorno de José Ignacio con una propuesta sofisticada y relajada.

VDV