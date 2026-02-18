De la China Suárez a Flavia Palmiero y Zaira Nara, el abrigo que se impone como tendencia del invierno 2026

La temporada de invierno se acerca, y la moda comienza a marcar sus favoritos a través de la llegada del frío en diversas partes del mundo. Es por eso que las celebridades no dudan en comenzar a dejar en claro qué tendencias seguir y acompañar con sus estilos personales. Muchas de ellas, contando desde la China Suárez a Flavia Palmiero y Zaira Nara, dieron cátedra de cuál es el abrigo clave para soportar bajas temperaturas y que se impone por sobre el resto.

El abrigo de piel: la tendencia del invierno 2026

1. En el cuello del tapado, como la China Suárez

La China Suárez no duda en mostrar sus favoritos del invierno de Turquía. Desde enterizos para patinar por la nieve hasta vestidos y conjuntos uniformados, la actriz demuestra que su estilo viaja como sus diferentes personajes en las novelas que actúa. Sin embargo, en las últimas horas, mostró un tapado largo como su abrigo perfecto, pero que estaba condicionado con un cuello de piel sintética, dándole una vuelta escandinava a la prenda.

El abrigo de piel de China Suárez

2. En colores de estilo salvaje, como Flavia Palmiero y Lola Latorre

El abrigo de piel puede venir de diferentes formatos. La mayoría de las celebridades optan por las camperas largas hasta la cadera, y de totalidad de piel sintética para mantener el calor en el invierno. Flavia Palmiero no dudó en marcarlo como uno fashionista, durante su viaje a Madrid, y volviendo a elegir el animal print como el estampado perfecto para todas las temporadas.

El abrigo de piel de Flavia Palmiero

En esta misma línea, e imponiendo el abrigo de piel sintética, Lola Latorre marcó la tendencia en su viaje a París, buscando un estilo conectado con los colores naturales, pero lejanos a los estampados. Es así como eligió un beige oscuro para salidas de día y un mocha mousse para la noche elegante europea.

El abrigo de piel de Lola Latorre

3. En un elegante total white, como Zaira Nara y María Becerra

El total white es un clásico que encarna a la elegancia y pulcritud en los famosos. Es por eso que María Becerra encarnó ese color en el quinto personaje ficticio de su álbum, que la representa a ella en su totalidad. En diferentes momentos de su gira, lució atuendos blancos para demostrar que la cantante era vinculada a esa tonalidad. Sin embargo, durante el invierno de Buenos Aires, abrió la tendencia del abrigo de piel con uno de pelaje largo total white, que dejó enamorados a todos.

El abrigo de piel de María Becerra

De esta misma manera, Zaira Nara también lo eligió, pero con la diferencia que fue para mimetizarse con el paradisíaco fondo de las montañas. Para San Valentín, optó por el abrigo de piel de diseño de campera total white, que no dudó en combinar con su sombrero, de la misma textura y tela.

El abrigo de piel de Zaira Nara

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en halagar las elecciones de todas las famosas, y encontrar el abrigo en sus roperos o la forma de seguir la tendencia. La temporada de invierno se viene con nuevas apuestas fashionistas que permiten a los fanáticos resplandecer sobre los tradicionales atuendos para enfrentar el invierno. Desde la China Suárez a Flavia Palmiero y Zaira Nara, las celebridades se vuelven influencias fuertes de la industria y generadoras de nuevas ideas.

