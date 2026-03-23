Adiós a los ventanales tradicionales, Zaira Nara impone en su casa la tendencia del minimalismo orgánico curvo

Zaira Nara es una de las modelos más importantes de la industria de la moda. Su paso por diferentes pasarela y rostro en marcas internacionales la volvieron una de las reinas de las tendencias, manteniendo siempre su estilo original que fusiona la elegancia con lo campestre. Sin embargo, en los últimos meses, demostró una fascinación por el diseño de interiores. Es así como decidió alejarse de algunos clásicos que mantenía en su casa e impuso la tendencia del minimalismo orgánico, con los ventanales curvos del momento.

Zaira Nara

Los ventanales curvos con los que Zaira Nara impuso el minimalismo orgánico

Zaira Nara no solo apuesta a los cambios en su moda y en las prendas que imponen la tendencia en las diferentes temporadas. La modelo también busca renovar las energías y el estilo de su casa de Uruguay, y es por eso que apostó a hacer remodelaciones durante los meses del verano argentino. Su espacio marcaba una estética mediterránea que priorizaba la serenidad, el uso de materiales nobles y una conexión fluida con el entorno natural. Sin embargo, ella encontró mayor funcionalidad y relajación con el estilo minimalista orgánico, y lo dejó en claro cuando se deshizo de sus ventanales tradicionales.

En las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram, los diferentes espacios de su casa de Uruguay, y todas coincidían con un mismo formato de ventana: el curvo. El mismo sigue permitiendo que sea de gran tamaño, con entrada de luz natural, creando una forma más envolvente y evitando sombras duras. Sin embargo, se introdujo en el minimalismo orgánico al encontrar esa conexión con la naturaleza, por los materiales de madera, y esa exclusividad discreta, lejos del maximalismo de grandes marcos pero manteniendo la elegancia del espacio.

Los ventanales de Zaira Nara

Zaira Nara: la reina de las remodelaciones

Zaira Nara se convirtió en la reina de las remodelaciones, cuando no solo encontró una pasión por las tendencias de la moda, sino también por el diseño interior. Durante la temporada de verano, decidió realizar varios cambios en su hogar, acercándose a la modernidad de las nuevas tecnologías, pero optando por llevar su amor campestre a la decoración de su casa de Uruguay.

De esta manera, optó por puertas corredizas en diferentes ambientes, muebles discretos y decoración atemporal, que convertían a la casa de la playa en una de campo. Así mismo, optó por los colores terrenales como base de su paleta, sin perder de vista la gran amplitud del lugar, la entrada de luz natural en sus habitaciones, y el agregado artístico de cuadros que le dan un toque de pasión al minimalismo orgánico tendencia de la temporada.

Zaira Nara y sus hijos

Sus seguidores y expertos en diseños de interiores notaron estos cambios que eligió la modelo para su casa, y lo aplaudieron al ver que también lo llevó al momento de remodelar sus ventanales. Zaira Nara no es solo una de las más importantes influencias en la industria de la moda, sino que también es de aquellas celebridades que encontraron una nueva pasión al momento de rearmar sus hogares. En esa búsqueda de funcionalidad y tranquilidad, se encontró con el uso de las maderas y los formatos curvos para más originalidad de la mueblería.

A.E