Zaira Nara demostró cómo armar un look versátil y chic con una remera clásica XXL

Zaira Nara apuntó siempre a los atuendos sensuales y al estilo campestre. De esta manera, impuso las camisas, los sombreros, las botas y los colores terrenales como la base de su armario. Sin embargo, decidió hacer un cambio radical al encontrar la comodidad y lo canchero en prendas holgadas y la ropa urbana. En las últimas horas, se coronó como una influencia del streetwear, y demostró cómo armar un look versátil y chic con una remera clásica XXL.

Zaira Nara y el T-shirt dress

Zaira Nara impone la moda oversize con un look versátil y chic

Durante las últimas temporadas, las prendas comfy y oversize se volvieron furor entre los fanáticos de la moda. De esta manera, introdujeron al estilo urbano a diferentes eventos elegantes y sofisticados, demostrando que la comodidad también puede marcar una diferencia. Zaira Nara se unió a esta tendencia, y comenzó a marcar la originalidad con algunas de las prendas streetwear. En las últimas horas, paseó por Patio Bullrich y entró a locales de lujo, pero se robó los halagos de los expertos fashionistas cuando demostró cómo armar un look versátil y chic con una remera clásica XXL.

Zaira Nara y el T-shirt dress

La modelo compartió las mejores postales de una noche a pura moda, y apuntó por la ropa cómoda del estilo urbano. Para eso, siguió con la tendencia del T-shirt dress, es decir, utilizar una remera oversize como única prenda del look. La que lucía era blanca con una inscripción roja en la espalda y mangas cortas que le llegaban a los codos. En ocasiones, le daba un toque más sensual con una campera de jean atada en su cintura, combinando con sus botas de caña extremadamente alta y ceñida en sus piernas.

Zaira Nara y el T-shirt dress

La reversión del streetwear, según Zaira Nara

Zaira Nara se volvió una nueva influencia de la moda urbana y las tendencias cómodas. Si bien en sus looks sigue apostando por algunas prendas ceñidas, descubrió en los holgados y el oversize una nueva manera de mantener su sensualidad y darle una chance a la informalidad del streetwear.

En ocasiones, combina abrigos sueltos con pantalones, mostrando el movimiento que brinda esta combinación, al momento de recorrer las ciudades. Sin embargo, también apuesta a la fusión de diferentes colores y estampas llamativas, demostrando que la moda no está en el minimalismo, sino en la originalidad de matchear diferentes estilos. Zapatillas, gorros, pantalones de jean y remeras oversize son solo algunos de los detalles que marcan este estilo, del que Zaira se está haciendo cargo.

La reversión del streetwear, según Zaira Nara

Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió a todos al apuntar por una combinación explosiva de sensualidad, versatilidad y comodidad. En una noche en la ciudad, impuso la remera clásica XXL como vestido, y enamoró a los expertos de la moda. Sus seguidores no tardaron en halagarla, y el posteo se llenó de comentarios. La modelo se coronó como una nueva influencia del streetwear, dando vuelta una prenda tradicional.

A.E