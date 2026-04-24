Zaira Nara demostró cómo armar un look versátil y chic con una remera clásica XXL

Zaira Nara apuntó siempre a los atuendos sensuales y al estilo campestre. De esta manera, impuso las camisas, los sombreros, las botas y los colores terrenales como la base de su armario. Sin embargo, decidió hacer un cambio radical al encontrar la comodidad y lo canchero en prendas holgadas y la ropa urbana. En las últimas horas, se coronó como una influencia del streetwear, y demostró cómo armar un look versátil y chic con una remera clásica XXL.
Zaira Nara impone la moda oversize con un look versátil y chic
Durante las últimas temporadas, las prendas comfy y oversize se volvieron furor entre los fanáticos de la moda. De esta manera, introdujeron al estilo urbano a diferentes eventos elegantes y sofisticados, demostrando que la comodidad también puede marcar una diferencia. Zaira Nara se unió a esta tendencia, y comenzó a marcar la originalidad con algunas de las prendas streetwear. En las últimas horas, paseó por Patio Bullrich y entró a locales de lujo, pero se robó los halagos de los expertos fashionistas cuando demostró cómo armar un look versátil y chic con una remera clásica XXL.
La modelo compartió las mejores postales de una noche a pura moda, y apuntó por la ropa cómoda del estilo urbano. Para eso, siguió con la tendencia del T-shirt dress, es decir, utilizar una remera oversize como única prenda del look. La que lucía era blanca con una inscripción roja en la espalda y mangas cortas que le llegaban a los codos. En ocasiones, le daba un toque más sensual con una campera de jean atada en su cintura, combinando con sus botas de caña extremadamente alta y ceñida en sus piernas.
La reversión del streetwear, según Zaira Nara
Zaira Nara se volvió una nueva influencia de la moda urbana y las tendencias cómodas. Si bien en sus looks sigue apostando por algunas prendas ceñidas, descubrió en los holgados y el oversize una nueva manera de mantener su sensualidad y darle una chance a la informalidad del streetwear.
En ocasiones, combina abrigos sueltos con pantalones, mostrando el movimiento que brinda esta combinación, al momento de recorrer las ciudades. Sin embargo, también apuesta a la fusión de diferentes colores y estampas llamativas, demostrando que la moda no está en el minimalismo, sino en la originalidad de matchear diferentes estilos. Zapatillas, gorros, pantalones de jean y remeras oversize son solo algunos de los detalles que marcan este estilo, del que Zaira se está haciendo cargo.
Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió a todos al apuntar por una combinación explosiva de sensualidad, versatilidad y comodidad. En una noche en la ciudad, impuso la remera clásica XXL como vestido, y enamoró a los expertos de la moda. Sus seguidores no tardaron en halagarla, y el posteo se llenó de comentarios. La modelo se coronó como una nueva influencia del streetwear, dando vuelta una prenda tradicional.
A.E