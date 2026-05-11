Zaira Nara explicó el motivo por su particular look en la cancha de Boca

Este fin de semana, la agenda deportiva y el universo fashionista coincidieron en la cancha de Boca. Zaira Nara, ferviente hincha del xeneize, asistió al encuentro frente a Huracán por los cuartos de final de la Copa de La Liga en la cancha de Boca. No constante, la menor de las hermanas Nara apostó por un osado look, inimaginable para ingresar al campo de juego. Ante las opiniones divididas y la lluvia de críticas que recibió, la modelo justificó su elección en redes sociales.

Zaira Nara, con taco aguja hasta en el pasto

Una vez más, Zaira Nara fue blanco de críticas tras una apuesta fashionista que dio de qué hablar. A través de un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, se puede ver la arriesgada apuesta estética para asistir a un evento deportivo. Lejos de optar por la comodidad que brindan las zapatillas, la influencer se calzó unos zapatos blancos de punta y taco aguja estilo stilettos. Así, con una calza elastizada tres cuartos ajustada al cuerpo, un camperón para abrigarse por las bajas temperaturas, este calzado llamó poderosamente la atención de sus más de 8 millones de seguidores.

Zaira Nara en la bombonera | Instagram

De inmediato, las reacciones no tardaron en llegar y la caja de comentarios se llenó de mensajes no sólo de mujeres que remarcaban la elección “desafortunada”, sino también que muchos varones hicieron referencia al daño que le producía este tipo de plataformas al pasto. Frases tales como: “Me estás dañando el césped mostra”, “Amiga, hace alto frío, que carajos es ese outfit de cancha?”; “Con que necesidad ponerse esos aguja “; y “En tacos. Me destruye”, se replicaron en la web.

Look de Zaira Nara en la bombonera | Instagram

La tajante y contundente respuesta de Zaira Nara al hater

En más de una oportunidad, Zaira Nara se tomó el trabajo de explicar sus elecciones fashionistas. Pese a las críticas y a los comentarios que genera su imagen cuando decide quebrar la norma y los mandatos, la experta en moda y tendencia se pronunció en su cuenta personal de TikTok, donde brindó un tajante justificativo.

Stilettos de Zaira Nara en el campo de juego | Instagram

Mediante un breve video en la que se la ve ingresando al campo de juego, la conductora resaltó en letras amarillas: “Si me invitan a pisar el césped de la Bombonera, que sea con mis zapatos preferidos”. Más allá de remarcar que recibió el acceso exclusivo que todos quieren tener, como nota al pie de dicho posteo, agregó: “Cada uno cumple su sueño cómo quiere”, y sumó dos emojis, uno con una carita dando un beso y el otro de dos deditos haciendo el denominado corazón coriano.

Lejos de mostrarse incómoda por las repercusiones negativas, eligió tomarse la situación con humor y seguridad. Fiel a su impronta top, dejó en claro que no está dispuesta a resignar su estilo personal ni siquiera en un contexto tan particular como una cancha de fútbol.

Con esta actitud, Zaira Nara volvió a demostrar que la moda y la personalidad pueden ir de la mano, incluso en escenarios tan impensados como el césped de la Bombonera. Más allá de las críticas y los comentarios divididos que generó su look, la modelo dejó en claro que eligió vivir un momento especial a su manera, fiel a su estilo y sin preocuparse por las miradas ajenas. Porque, para ella, cumplir un sueño también implica hacerlo sintiéndose auténtica.

NB