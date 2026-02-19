Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos: todas las fechas de su nueva gira

Paulo Londra continúa con su crecimiento a paso constante. Después de un 2025 repleto de éxitos en el que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, el cantante cordobés ahora da un paso más allá, al anunciar una gira que incluirá su debut en los Estados Unidos, además de presentaciones en algunos de los festivales más importantes de la actualidad.
Así será el 2026 de Paulo Londra
Este jueves, Paulo Londra confirmó su agenda para el 2026. Se trata de una gira que incluirá presentaciones en Colombia, México, Chile, Paraguay, México, Perú, Argentina y Estados Unidos. Un hito que no hace más que reafirmar su gran presente y futuro, con un nombre que ya suena fuerte en todas partes del mundo.
El inicio del 2026 lo tendrá en Chile y Argentina. En el país trasandino será uno de los headliner de Viña del Mar, para después llegar al Movistar Arena de Santiago de Chile. El 14 de marzo, hará lo propio con el Lollapalooza en Buenos Aires.
En abril estará en Paraguay, para después viajar a los Estados Unidos y México en mayo. Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Napa, Querétaro y Aguascalientes serán las ciudades que visitará en los países de Centroamérica.
En agosto regresará a México, para presentarse en Puebla, Mérida y Monterrey. A eso le sumará Colombia, en Bogotá y Perú, en Lima.
El tour de Paulo Londra en 2026
Chile
- 27.02 - Festival Viña del Mar - Viña del Mar
- 20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile
Argentina
- 14.03 - LollaPalooza - Buenos Aires
Paraguay
- 18.04 - Puerto de Asunción - Asunción
Estados Unidos
- 21.05 - Palladium Times Square - New York
- 23.05 - Sueños Festival - Chicago
- 26.05 - The Fillmore - Miami
- 28.05 - The Belasco - Los Angeles
- 31.05 - La Onda Fest - Napa
Colombia
- 08.08 - Movistar Arena - Bogotá
México
- 07.05 - Auditorio Josefa - Querétaro
- 09.05 - Feria de San Marcos - Aguascalientes
- 11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla
- 13.08 - Foro GNP - Mérida
- 15.08 - Dale Mixx - Monterrey
Perú
- 29.08 - Estadio Nacional - Lima
Sin dudas, el 2026 de Paulo Londra apunta a superar su exitoso 2025, por más difícil que pueda parecer, después todos los hitos que consiguió en los últimos 12 meses. Las entradas para su gran gira se pueden conseguir a través del sitio oficial del cantante.