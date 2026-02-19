jueves 19 de febrero del 2026
En vivo
MúSICA Hoy 13:58

Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos: todas las fechas de su nueva gira

Tras su gran 2025, el cantante cordobés dio a conocer algunos de los destinos que visitará este año.

Paulo Londra
Paulo Londra | Prensa

Paulo Londra continúa con su crecimiento a paso constante. Después de un 2025 repleto de éxitos en el que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, el cantante cordobés ahora da un paso más allá, al anunciar una gira que incluirá su debut en los Estados Unidos, además de presentaciones en algunos de los festivales más importantes de la actualidad.

Así será el 2026 de Paulo Londra

Este jueves, Paulo Londra confirmó su agenda para el 2026. Se trata de una gira que incluirá presentaciones en Colombia, México, Chile, Paraguay, México, Perú, Argentina y Estados UnidosUn hito que no hace más que reafirmar su gran presente y futuro, con un nombre que ya suena fuerte en todas partes del mundo.

Paulo Londra
Paulo Londra.

El inicio del 2026 lo tendrá en Chile y Argentina. En el país trasandino será uno de los headliner de Viña del Mar, para después llegar al Movistar Arena de Santiago de Chile. El 14 de marzo, hará lo propio con el Lollapalooza en Buenos Aires.

En abril estará en Paraguay, para después viajar a los Estados Unidos y México en mayo. Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Napa, Querétaro y Aguascalientes serán las ciudades que visitará en los países de Centroamérica.

En agosto regresará a México, para presentarse en Puebla, Mérida y Monterrey. A eso le sumará Colombia, en Bogotá y Perú, en Lima.

Paulo Londra
Paulo Londra.

El tour de Paulo Londra en 2026

Chile

  • 27.02 - Festival Viña del Mar - Viña del Mar
  • 20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile

Argentina

  • 14.03 - LollaPalooza - Buenos Aires

Paraguay

  • 18.04 - Puerto de Asunción - Asunción

Estados Unidos

  • 21.05 - Palladium Times Square - New York
  • 23.05 - Sueños Festival - Chicago 
  • 26.05 -  The Fillmore - Miami
  • 28.05 - The Belasco - Los Angeles 
  • 31.05 - La Onda Fest - Napa 

Colombia

  • 08.08 - Movistar Arena - Bogotá

México

  • 07.05 - Auditorio Josefa - Querétaro 
  • 09.05 - Feria de San Marcos - Aguascalientes 
  • 11.08  - Auditorio GNP Seguros - Puebla
  • 13.08 - Foro GNP - Mérida 
  • 15.08 - Dale Mixx - Monterrey

Perú

  • 29.08 - Estadio Nacional - Lima
Paulo Londra
Paulo Londra.

Sin dudas, el 2026 de Paulo Londra apunta a superar su exitoso 2025, por más difícil que pueda parecer, después todos los hitos que consiguió en los últimos 12 meses. Las entradas para su gran gira se pueden conseguir a través del sitio oficial del cantante.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en