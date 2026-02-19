Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos: todas las fechas de su nueva gira

Paulo Londra continúa con su crecimiento a paso constante. Después de un 2025 repleto de éxitos en el que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, el cantante cordobés ahora da un paso más allá, al anunciar una gira que incluirá su debut en los Estados Unidos, además de presentaciones en algunos de los festivales más importantes de la actualidad.

Así será el 2026 de Paulo Londra

Este jueves, Paulo Londra confirmó su agenda para el 2026. Se trata de una gira que incluirá presentaciones en Colombia, México, Chile, Paraguay, México, Perú, Argentina y Estados Unidos. Un hito que no hace más que reafirmar su gran presente y futuro, con un nombre que ya suena fuerte en todas partes del mundo.

Paulo Londra.

El inicio del 2026 lo tendrá en Chile y Argentina. En el país trasandino será uno de los headliner de Viña del Mar, para después llegar al Movistar Arena de Santiago de Chile. El 14 de marzo, hará lo propio con el Lollapalooza en Buenos Aires.

En abril estará en Paraguay, para después viajar a los Estados Unidos y México en mayo. Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Napa, Querétaro y Aguascalientes serán las ciudades que visitará en los países de Centroamérica.

En agosto regresará a México, para presentarse en Puebla, Mérida y Monterrey. A eso le sumará Colombia, en Bogotá y Perú, en Lima.

Paulo Londra.

El tour de Paulo Londra en 2026

Chile

27.02 - Festival Viña del Mar - Viña del Mar

- Festival Viña del Mar - 20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile

Argentina

14.03 - LollaPalooza - Buenos Aires

Paraguay

18.04 - Puerto de Asunción - Asunción

Estados Unidos

21.05 - Palladium Times Square - New York

- Palladium Times Square - 23.05 - Sueños Festival - Chicago

- Sueños Festival - 26.05 - The Fillmore - Miami

- The Fillmore - 28.05 - The Belasco - Los Angeles

- The Belasco - 31.05 - La Onda Fest - Napa

Colombia

08.08 - Movistar Arena - Bogotá

México

07.05 - Auditorio Josefa - Querétaro

Auditorio Josefa - 09.05 - Feria de San Marcos - Aguascalientes

Feria de San Marcos - 11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla

- Auditorio GNP Seguros - 13.08 - Foro GNP - Mérida

- Foro GNP - 15.08 - Dale Mixx - Monterrey

Perú

29.08 - Estadio Nacional - Lima

Paulo Londra.

Sin dudas, el 2026 de Paulo Londra apunta a superar su exitoso 2025, por más difícil que pueda parecer, después todos los hitos que consiguió en los últimos 12 meses. Las entradas para su gran gira se pueden conseguir a través del sitio oficial del cantante.