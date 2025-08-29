Paulo Londra confirmó que será papá nuevamente: "La tercera leoncita"

Paulo Londra está viviendo un excelente momento a nivel profesional y personal. Después de haber estado lejos de los escenarios durante más de cinco años, el cantante cordobés volvió a los escenarios y en medio de la euforia compartió una noticia que lo llena de emoción: será papá por tercera vez.

Paulo Londra y Martina Quetglas

El anuncio lo hizo de manera inesperada mientras brindaba un show en Perú. Paulo Londra se emocionó y anunció: “Perú, voy a tener otra nena”. Tras la inesperada confesión del artista, el público gritó frenéticamente, algo que le dio mucha más energía al cantante para seguir con el show.

El anuncio de Paulo Londra

Paulo Londra estuvo acompañado durante el espectáculo por su prometida, Martina Quetglas. Desde arriba del escenario, lo acompañó en el especial anuncio. Horas antes del show, la futura madre compartió una fotografía en redes sociales desde el backstage junto a un emoji de corazón y la frase: “Hola Perú”.

Tras el concierto, Paulo Londra llevó la noticia a sus redes sociales con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Se viene la tercer leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, VOY POR EL CLAN LONDRA. Solo princess”

El increíble presente de Paulo Londra

Esta será la tercera hija de Paulo Londra. El cantante ya es papá de dos niñas fruto de su relación con Rocío Moreno, y ahora agranda la familia junto a su pareja actual, con quien se comprometió en junio de este año y se enseña completamente compenetrado, llegando la bebé en el momento adecuado.

Y es que Paulo Londra logró regresar a los escenarios tras seis años de ausencia y está atravesando una etapa de gran repercusión. La combinación de este nuevo renacer con la alegría de ser papá lo deja en una etapa de plenitud y crecimiento, tanto profesional como personal. Con el apodo que lo acompaña desde sus inicios, el artista reforzó su identidad al hablar de su “tercera leoncita”. Una forma de unir su carrera con su vida personal y de mostrarle a sus fanáticos que hoy disfruta no solo del aplauso, sino también del amor y de la familia que está construyendo.