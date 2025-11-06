Los hijos de Eugenia de York y Jack Brooksbank: quiénes son y qué hacen de sus vidas

Eugenia de York vive una vida feliz y discreta. A sus 33 años, la segunda hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson es una orgullosa mamá que vive entre Londres y Portugal junto a su esposo, Jack Brooksbank, y sus dos hijos. Lejos de los protocolos estrictos y las obligaciones de otros miembros de la familia real, la princesa elige un perfil independiente, centrado en la maternidad y en un equilibrio entre la vida pública y la privada.

Eugenia de York y sus hijos

Eugenia de York habló de sus pequeños hijos

“Mis hijos son estupendos”, dijo en una entrevista reciente. “Augi es un pilluelo de dos años y medio que solo me escucha a mí, no sé por qué. Y Ernie sonríe todo el tiempo; son realmente tranquilos y maravillosos”. Con esas palabras, la nieta de la recordada Isabel II se refirió con ternura a August Philip Hawke y Ernest George Ronnie, de quienes suele hablar con mucho amor en sus redes sociales y entrevistas.

El menor, nacido en mayo del 2023, renovó una nueva dosis de alegría al hogar, mientras que el mayor, de espíritu curioso y risueño, se ha convertido en el compañero de juegos inseparable de su madre. “Si en los Juegos Olímpicos hubiera una competición de dormir, creo que yo ganaría”, bromeó Eugenia en el podcast White Wine Question Time. “Podría incluso representar a Reino Unido si fuera un deporte nacional. Mis hijos han heredado ese talento y tienen un sueño muy profundo”.

Los hijos de Eugenia de York

Con humor y sinceridad, la princesa reconoció que no todas las rutinas domésticas son tan sencillas. “Hay otras cosas que no van tan bien. A la hora de comer se me ponen los pelos de punta”, admitió entre risas, refiriéndose a lo difícil que puede ser convencer a los niños de probar platos saludables.

Por último, al hablar de los valores que busca transmitirles, Eugenia de York cita un viejo proverbio: “Los modales hacen a la persona”. “Eso es lo que estoy tratando de hacer con ellos”, explicó, convencida de que la educación, la empatía y la amabilidad son las bases para formar buenos seres humanos. De momento, la princesa está completamente enfocada en ese objetivo mientras continúa en su trabajo como directora de la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth.

F.A