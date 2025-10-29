Eugenia de York y Jack Brooksbank: el matrimonio real y sus apariciones más comentadas

Eugenia de York celebró una fecha muy especial con un gesto que conmovió a sus seguidores. “El mejor día de mi vida casándome contigo”, había escrito hace casi exactamente un año por su sexto aniversario junto a una imagen en blanco y negro de su boda con Jack Brooksbank, donde ambos aparecen tomados de la mano durante el baile nupcial. La postal, tan íntima como elegante, resume la historia que la pareja mantiene desde aquel 12 de octubre de 2018, día en que sellaron su historia de amor en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Eugenia de York y Jack Brooksbank

La espectacular boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank, y sus invitados más comentados

La nieta de la reina Isabel II y su esposo habían celebrado una ceremonia que reunió a buena parte de la realeza británica, entre ellos el príncipe William y Kate Middleton, el príncipe Harry y Meghan Markle, así como al príncipe Carlos. Camila Parker-Bowles, por entonces duquesa de Cornualles, no pudo asistir por encontrarse de viaje en Escocia. Asimismo, varias celebridades del espectáculo asistieron a la celebración posterior.

La novia, de entonces 28 años, sorprendió con un vestido diseñado por los británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. De escote en V y falda amplia con una larga cola, el diseño tenía un detalle cargado de significado: la espalda abierta que dejaba ver la cicatriz de la operación a la que Eugenia fue sometida a los 12 años para corregir una escoliosis. Con ese gesto, la princesa convirtió su vestido en un símbolo de fortaleza y aceptación.

Eugenia de York

Tras la ceremonia, los recién casados se trasladaron a Royal Lodge, la residencia de los duques de York, donde continuó la celebración. Allí, Eugenia estrenó un segundo vestido, creado por el diseñador estadounidense Zac Posen, con el que volvió a deslumbrar a los invitados. Entre ellos, destacaron figuras como Demi Moore, Cara Delevingne, Robbie Williams, Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef.

Jack Brooksbank, empresario y embajador del tequila Casamigos, conoció a Eugenia en 2010 durante unas vacaciones en Suiza. Siete años después, le propuso matrimonio en Nicaragua con un anillo de compromiso con zafiro y diamantes. Desde entonces, han formado una familia junto a sus dos hijos, August y Ernest, y alternan su vida entre Londres y Portugal, donde Jack trabaja en el sector inmobiliario.

Hoy, siete años después de aquella boda que conmovió a miles de personas que la siguieron, Eugenia de York y Jack siguen siendo una de las parejas más sólidas de la familia real británica, mientras mantienen una vida discreta a un lado del protocolo.

F.A