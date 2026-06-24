Los looks patriotas de la princesa Ariane para alentar a Países Bajos y a Curazao junto a Máxima Zorreguieta

C on las mismas energías y el entusiasmo que hace sólo unos días agasajó al emperador de Japón y a su esposa en su visita a Amsterdam, Máxima (55) voló a Houston junto al rey Guillermo (59) y a su hija menor, la princesa Ariane (19), para alentar a la selección de fútbol de los Países Bajos. Los monarcas llegaron al Estadio de Houston para presenciar el partido en el que su equipo terminó derrotando a Suecia por una verdadera goleada de 5 a 1.

Como grandes fanáticos del campeonato se ubicaron en la primera fila de uno de los palcos VIP de la gigantesca cancha junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al ex jugador Wesley Sueijder. Ante cada gol, los reyes y la princesa, saltaron de sus butacas con gritos y aplausos. Como ya es su costumbre, la Familia Real lució en su cuello la tradicional bufanda con el emblemático tono naranja.

Maxima Zorreguieta con la princesa Ariane y el rey Guillermo

No hubo límites para su celebración y el inmenso entusiasmo que les provocó el triunfo. Según comentaron aún disfrutan aquel Mundial de 2010 cuando su país salió subcampeón del certamen. Al finalizar, intentaron recuperar las formas y visitaron los vestuarios para saludar al DT Ronald Koeman y su plantel.

“Tras la contundente victoria sobre Suecia, los jugadores de la selección holandesa recibieron las felicitaciones de los Reyes y la princesa Ariane”, expresó el posteo de su cuenta oficial. Para esa jornada Máxima eligió un conjunto de pantalón ancho y chaqueta negra que llevó con top en color naranja y la bufanda institucional. Mientras el rey fue de traje azul marino con rayas y camisa blanca más corbata naranja, Arianne eligió jeans blancos y remera a tono del equipo.

Maxíma Zorreguieta y la princesa Ariane en el Mundial 2026

Ante más de 72.000 personas, la reina y su hija se animaron a sumar a su baile una gigantesca ola que unió a todo el estadio. Pero allí no terminó su aventura mundialista ya que desde la ciudad texana cruzaron por el aire los mil kilómetros para llegar a Kansas y allí alentar a la selección de Curazao que en su debut en una copa del mundo debía enfrentar a Ecuador.

En esta oportunidad con camisetas azules con sus nombres estampados en la espalda alentaron también a esa selección acompañándola con sus típicos ritmos, la canción “Mama Wa” de Curazao Jeon interpretada en papiamento (el idioma oficial de la isla caribeña) y danzas.

Maxima Zorreguieta y la princesa Ariane en el partido de Curazao

“Celebración Real con el Rey y la Reina”, compartió en sus redes la Federación de Fútbol de Curazao. Mientras en los diarios holandeses aseguraban, “El Rey y la Reina viendo una gran victoria de los Paìses Bajos y a Curazao conseguir su primer punto en la Copa del Mundo el mismo día es algo bastante loco. Lo que sólo significa una cosa: ¡hay que repetirlo!” Así los Orange se convirtieron en el nuevo talismán para su selección que ya les pidió a los reyes que no rompan la cábala y vayan a sus próximos partidos.