Máxima Zorreguieta y la princesa Ariane deslumbraron con sus looks en Holanda contra Suecia por el Mundial 2026

Máxima Zorreguieta dijo presente en el segundo partido de Holanda en el Mundial 2026. La monarca asistió acompañada de su hija menor, la princesa Ariane, y su esposo, el rey Guillermo Alejandro. Desde un exclusivo palco, se mostraron con looks sofisticados y con detalles en el tono de su selección.

Los looks en clave royal de Máxima Zorreguieta y la princesa Ariane en el Mundial 2026

Máxima Zorreguieta volvió a demostrar su pasión por el fútbol y acompañó a la selección de Países Bajos en una nueva jornada del Mundial 2026. La reina asistió junto a su hija menor, la princesa Ariane, fruto de su matrimonio con el rey Guillermo Alejandro, al partido correspondiente a la fase de grupos de la FIFA entre Holanda y Suecia, disputado en Houston, Estados Unidos.

Desde uno de los palcos principales del estadio, madre e hija siguieron con atención cada jugada y celebraron con entusiasmo la contundente victoria de su selección, que se impuso por 5 a 1 ante el conjunto sueco. La felicidad de Máxima Zorreguieta quedó reflejada en cada una de las imágenes difundidas del encuentro, donde se la vio sonriente y disfrutando del gran desempeño del equipo naranja.

El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima Zorreguieta y la princesa Ariane (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Para la ocasión, tanto la reina Máxima Zorreguieta como la princesa Ariane apostaron por estilismos coordinados en homenaje a los colores nacionales de Países Bajos. La monarca nacida en Argentina eligió una elegante combinación compuesta por un blazer negro de corte clásico sobre una blusa naranja vibrante, el color emblemático de la Casa de Orange. Como complemento, lució una bufanda oficial de la selección neerlandesa en tonos naranja y blanco, que aportó un toque futbolero al sofisticado look.

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima Zorreguieta (Crédito: Paul ELLIS / AFP)

A su lado, la princesa Ariane se mostró con una propuesta más juvenil y relajada. La princesa llevó una musculosa ajustada en color rojo intenso combinada con pantalones blancos de corte recto. Al igual que su madre, sumó la tradicional bufanda de la selección, logrando una imagen coordinada que no pasó desapercibida entre los presentes.

Máxima Zorreguieta y la princesa Ariane, cómplices y felices en el Mundial 2026

La complicidad entre la reina Máxima Zorreguieta y la princesa Ariane quedó en evidencia durante todo el encuentro entre Holanda y Suiza en el Mundial 2026. En las imágenes se las observa conversando, sonriendo y compartiendo el entusiasmo por el desempeño de la selección neerlandesa, en una postal que refleja el estrecho vínculo que mantienen.

El palco también reunió a importantes figuras internacionales. Junto a Máxima y Ariane estuvieron el rey de los Países Bajos, Willem-Alexander, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes siguieron de cerca el partido y celebraron el triunfo del conjunto europeo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

La presencia de la familia real neerlandesa en las tribunas no pasó inadvertida y volvió a poner el foco la pasión de la reina por el fútbol. De esta manera, Máxima Zorreguieta y la princesa Ariane deslumbraron con sus looks en Holanda contra Suecia por el Mundial 2026 y se llevaron toda la atención en el estadio.