La princesa Alexia con un look total black junto a Máxima Zorreguieta para ver la Fórmula 1

A pesar de las cambiantes condiciones climáticas típicas del verano europeo, el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos brilló como uno de los eventos más importantes del calendario holandés. Y para aportar todo su glamour, los invitados de lujo, como acostumbran cada año, fueron los reyes Guillermo (59) y Máxima (55) junto a su hija Alexia (21).

El 23 de agosto el circuito de Zandvoort pasó por todos los estados. Hubo momentos con sol y otros con una molesta llovizna que no bastó para opacar el estilo de la reina y la princesa.

La Princesa Alexia en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos.

Mientras el rey lució un clásico traje azul con camisa blanca y corbata amarilla, las mujeres fueron las que se llevaron todas las miradas, no solo por sus bronceados y sus estilos —una clásica y la otra contemporánea—, sino por la gran complicidad que las une.

Máxima brilló con una camisa blanca y una falda de lino beige con flores estampadas, by Natan, que ya había lucido en la visita del presidente alemán. Completó su outfit con un bolso trenzado de Marina Raphael, sandalias de yute con tiras cruzadas by Valentino y grandes aros en forma de camelia de Gripoix París, más una pulsera de oro con un ojo de zafiro azul de Dinh Van (que hace juego con un collar que llevó Alexia) y otra de la diseñadora griega Marianna Lemos.

Máxima Zorreguita, el rey Guillermo y la princesa Alexia disfrutaron de uno de los eventos deportivos más importantes.

Por su parte, “la princesa rebelde” —como la llaman desde su adolescencia por ser extrovertida y romper las reglas— mostró una vez más que es digna heredera de la pasión fashion de su madre. Antes de regresar al Reino Unido para continuar con sus estudios en el University College de Londres, Alexia impactó con su belleza y su outfit.

La princesa lució un original enterito, o jumpsuit, en azul marino con piernas de diferente ancho, by Alice+Olivia, que acompañó con un cinturón de cadenas onduladas doradas con piedras marrones y naranjas, de Sézane, botas de Gianvito Rossi y el bolso de su madre, by Marni. Sumó aros grandes en tonos marrones y los collares, como el de su madre, un divertido “charm Smile” y una cadenita de Rosa de la Cruz London.

La reina Máxima y la princesa Alexia impactaron con sus looks.

Su llamativa melena pelirroja y su makeup luminoso la acercan al distintivo estilo de su madre y la convierten en la protagonista absoluta del lifestyle más observado y copiado por las jóvenes del mundo. Sus elecciones “casual” combinan la comodidad con una estética urbana y moderna que refleja su fuerte y atrevida personalidad. Signos que, de alguna manera, han caracterizado la vida de su madre, la reina Máxima.