Coincidiendo con el 25º aniversario de la legalización del matrimonio igualitario en los Países Bajos –en 2001 fueron los primeros en aprobarlo en el mundo–, Máxima (55) presidió los festejos del “World Pride 2026” (que se extenderán hasta el 8 de agosto y que incluirán más de 300 eventos) en el parque público Vondelpark de Amsterdam, de 47 hectáreas.

Máxima Zorreguieta, la primera Royal en luchar por la causa LGTBIQ+

Así se convirtió en la primera reina en participar de forma directa en un evento masivo del Orgullo LGTBIQ+, defendiendo los derechos y la diversidad de la comunidad, un gesto de gran significado institucional.

Máxima Zorreguieta

“Amsterdam se tiñe con todos los colores del arco iris”, anunció la Casa Real neerlandesa. Y Máxima, fuerte defensora de la igualdad, presidió los actos de inauguración de la semana de festejos junto a la alcaldesa de Amsterdam, Femke Halsema.

Recibida con el emblemático “Dancing Queen”, de ABBA, la reina lució un vestido midi de mangas largas, tejido con detalle semitransparente, en tono champagne y con efecto tridimensional de hojas superpuestas en forma de cuadros, de la casa belga Natan, una de sus preferidas.

Máxima Zorreguieta marcó un hito al participar del World Pride 2026

Completó su outfit con un tocado dorado realizado con decenas de hojas de laurel por la firma holandesa Berry Rutjes. Un look que estrenó en las tradicionales carreras de Ascot, en 2019.

Con una gran sonrisa, Máxima disfrutó de todo el evento y aseguró: “Poder ser uno mismo y amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal? ¡Apóyense mutuamente; estén juntos y disfrútenlo!”. Palabras de gran peso ya que fue la primera vez que una reina se expresa sobre el tema.

Con un cartel que decía “El amor no conoce de fronteras” la monarca presidió los festejos del “World Pride”

“Su Majestad… hoy no está sola. ¡Bienvenida al mundo de las reinas!”, le dijo la alcaldesa. Como gran defensora de la igualdad, la reina aseguró que iniciaba “un camino hacia una sociedad más inclusiva sobre la base del respeto y la diversidad que nos enriquecen como personas”.

Bajo el lema oficial UNITY (UNIDAD), Máxima no dudó en bailar, sonreír y cantar para que su mensaje de “tolerancia, amor y conexión” llegara a todo el mundo.