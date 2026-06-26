Cómo cambia la vida protoconal de la princesa Alexia de Países Bajos al cumplir 21 años

Este 26 de junio la princesa Alexia celebra sus 21 años. La segunda hija de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Países Bajos es reconocida por ser considerada como la "royal rebelde" por su espíritu libre, su estilo fashionista y su gran carisma ante las cámaras. La joven que demostró cómo mantener un estilo propio en medio de protocolos y reglas, comienza una nueva etapa de su vida.

La princesa Alexia de Países Bajos, la princesa rebelde que cumple 21 años

La línea sucesoria la colocó en segundo lugar, pero la princesa Alexia no pasó desapercibida, como ocurre en muchas familias reales. La joven que este 26 de junio cumple 21 años, desde su adolescencia se destacó en su familia por demostrar su marcada personalidad, atravesada por su amor en la moda, su libertad y capacidad de adaptación en diversos entornos.

Lo cierto es que si bien su hermana mayor, Amalia, se lleva gran parte de la atención por ser la persona que asumirá al trono de Países Bajos y el momento en el que cumplió la mayoría de edad marcó una transición crucial en su vida al comenzar una etapa vinculada con sus obligaciones como futura reina. Pero también llegar a los 21 años significa un cambio para Alexia y Ariane.

Ahora es Alexia quien comienza una nueva etapa. Instalada en Inglaterra para estudiar licenciatura en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en el University College London (UCL) tiene una importante independencia al encontrarse a cierta distancia de Holanda, sin embargo, en la previa de alcanzar la mayoría de edad empezó a tener más apariciones en actos protocolares junto a sus padres y hermana mayor, por lo que sus viajes son frecuentes.

Si bien en cuanto a lo protocolar no hay grandes cambios al ser la segunda en la línea sucesoria, oficialmente aumentó su presencia en actos como sus apariciones frente a la prensa al mostrarse ante cámaras, por ejemplo, hablando de su salud mental, involucrándose en proyectos de impacto social. Por lo tanto, este nuevo año para la joven llega con nuevos desafíos de exposición para alzar la voz, teniendo en claro la importancia que tienen sus palabras.

Por el momento, se desconce como será el gran festejo de la familia de Holanda para agasajar a la princesa Alexia. En redes sociales celebraron este día con un escueto mensaje. "La princesa Alexia cumple hoy 21 años", junto a una imagen de la joven y dio paso para que sus miles de seguidores la saluden con gran felicidad.