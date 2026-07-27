Máxima Zorreguieta elevó un look monocromático con un imponente tocado

Una vez más, Máxima Zorreguieta demostró por qué es considerada una referente indiscutida de la moda y el estilo. Este fin de semana, la reina de los Países Bajos asistió junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro, a la inauguración del WorldPride 2026, el evento internacional que celebra la diversidad, la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Fiel a su impronta fashionista, la monarca se presentó con un sofisticado look monocromático compuesto por un exclusivo vestido de diseño.

El exclusivo look de Máxima Zorreguieta que se robó todas las miradas

Máxima Zorreguieta es una ferviente usuaria de los conjuntos monocromáticos. A lo largo de sus distintas apariciones oficiales y compromisos diplomáticos como reina de los Países Bajos, la royal demostró en reiteradas ocasiones su afinidad por esta tendencia, que consiste en combinar prendas y accesorios de un mismo color para crear impacto visual a primera vista. Una vez más, su elección quedó demostrado durante este último fin de semana de julio, cuando asistió al evento realizado en Amsterdam con un distinguido vestido de la firma Natan y un llamativo tocado que se convirtió en el detalle distintivo de su look.

Look de Máxima Zorreguieta | Instagram

El estilismo elegido por Máxima consistió en un vestido de mangas largas y corte midi, de inspiración bohemio-chic, con una marcada impronta romántica y artesanal. La prenda presentaba una silueta entallada en el torso y una falda de corte evasé, confeccionada en una tela liviana, de efecto semitransparente y con un sutil acabado satinado en tono beige dorado.

La glamorosa pieza se destacaba por el detalle fruncido en el cuello redondo y por el delicado juego de transparencias. Si bien contaba con una base inferior que aportaba cobertura a su figura, dejaba entrever sutilmente la piel en la zona del pecho y los brazos, sumando sensualidad y distinción al conjunto. Para completar el look, optó por unos zapatos de taco alto tipo stiletto en el mismo tono y un llamativo tocado floral beige, que aportó elegancia, personalidad y un distintivo aire romántico.

Look de Máxima Zorreguieta | Instagram

El tocado de la reina Máxima Zorreguieta que fue celebrado por los expertos fashionistas

Los tocados ocupan un lugar destacado dentro de la indumentaria de las princesas y reinas, especialmente en actos oficiales, celebraciones y eventos de gran relevancia. Estas piezas, que pueden incluir flores, plumas, velos o estructuras muy elaboradas, funcionan como un complemento capaz de transformar por completo un estilismo y aportar una cuota de dramatismo a los outfits. Máxima Zorreguieta es una de las royals que más se anima a incorporarlos a sus looks, convirtiéndolos en una verdadera marca de estilo.

Look de Máxima Zorreguieta | Instagram

A lo largo de los años, la dueña de la corona neerlandesa demostró que estos accesorios pueden ser clásicos, sofisticados y, al mismo tiempo, audaces. Máxima Zorreguieta suele incorporarlos como el broche final de sus apuestas de moda, al tiempo que refuerza con ellos su reconocida impronta fashionista. Así ocurrió con el tocado que eligió para realzar su look monocromático.

En las imágenes se puede ver cómo jugó con las texturas a través de un tocado dorado XXL, que llevó ligeramente inclinado hacia su lado derecho. El diseño está compuesto por numerosas hojas de laurel metálicas, superpuestas y dispuestas en distintas direcciones, lo que genera un efecto de movimiento y volumen. Como detalle final, en el centro de cada flor incorporó delicadas mini perlas que aportaron un toque de sofisticación y luminosidad al conjunto.

Look de Máxima Zorreguieta | Instagram

Según trascendió, el vestido de Natan forma parte de la colección de prendas de Alta Costura que integran el guardarropa de Máxima Zorreguieta. Además, expertos en moda señalaron que la monarca ya había lucido este diseño en otra ocasión, una elección que reafirma una de sus costumbres más reconocidas: reutilizar prendas y accesorios de lujo para crear nuevas propuestas y demostrar su compromiso con una moda más consciente y sustentable.