Así son Raphaël y Balthazar, los hijos de Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi ha aprendido a vivir entre la discreción y la tradición. A pesar de haber crecido rodeada de cámaras y ser nieta de Grace Kelly, lleva años intentando mantener su vida familiar lejos del foco mediático. Sin embargo, hay ocasiones en las que esa reserva se disuelve, especialmente en los eventos oficiales del Principado, donde suele aparecer acompañada de sus hijos, Raphaël y Balthazar.

El Día Nacional de Mónaco, celebrado cada 19 de noviembre, es una de esas citas inevitables. Allí, los niños suelen acompañarla con una mezcla de curiosidad y timidez ante los fotógrafos, donde se puede ver lo mucho que han crecido y cómo comienzan a asumir, poco a poco, su lugar dentro de la familia Grimaldi.

Raphaël, el mayor, cumplirá once años en diciembre. Es fruto de la relación de Carlota con el actor y humorista francés Gad Elmaleh, una historia de amor breve pero intensa. Se conocieron en 2011 y, aunque los separaban quince años de diferencia, la conexión fue inmediata. “Nos conocimos, hablamos mucho. Lo nuestro no es un cuento de hadas, pero es una historia verdadera”, confesó Gad tiempo después. Su vínculo terminó de manera tan discreta como había empezado, sin comunicados ni declaraciones, y siempre con el compromiso compartido de criar juntos a su hijo.

Hoy, Raphaël es un niño despierto y curioso, con sentido del humor y una gran pasión por la lectura. Carlota contó en una entrevista que disfruta de los cómics clásicos como Tintín y Los Pitufos, y que quedó fascinado con El Principito, un título que también marcó a Dimitri Rassam, el actual marido de la princesa, quien produjo la película animada basada en esa obra.

Con Rassam, Carlota tuvo a su segundo hijo, Balthazar, que cumplió seis años en octubre. Más reservado que su hermano, se muestra apasionado por la mitología griega, especialmente por las historias de Zeus y Hércules, según reveló su madre en una charla literaria. Así es que, con libros, juegos y una infancia compartida entre París y Mónaco, los hijos de Carlota Casiraghi crecen bajo una educación en donde se prioriza la libertad, curiosidad y respeto por la herencia familiar.

