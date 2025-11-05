Ámbar De Benedictis mostró sus relajantes días en la playa y rodeada de arte

Ámbar De Benedictis no duda en marcar tendencia en la moda y mantenerse en el mundo de las redes sociales y el modelaje. De la mano de su mamá, Juana Viale, demuestra sus conocimientos fashionistas y deja en claro su amor por lo holgado y bohemio. Sin embargo, al momento de alejarse de su rutina y tomarse unos días relajantes, elige la playa y la tranquilidad del arte. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales de unos días de paz, y reflexionó al respecto.

Ámbar De Benedictis es de las hijas de las celebridades que crean su camino, separado a lo que sus mamás hicieron en su momento. Mientras que Juana Viale optó por la actuación y la conducción como Mirtha Legrand, Ámbar fue por el lado de las redes sociales y ser una influencia en la moda teen. Entre looks holgados, y con un estilo artístico, la joven de 22 años se fusiona entre la tranquilidad de la pintura y la playa, y las tendencias fashionistas.

Es por eso que, para unos días relajantes, decidió hacer una escapada rodeada de naturaleza y pintura. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales, donde mostró pinturas y dibujos que hizo desde su celular, siguiendo los colores pasteles y del atardecer como base de ellos. Además, compartió saludables cenas con amigos y familia, y marcó las tendencias de las camisas azules, los pantalones de jean y los top batik ideales para la playa.

Entre composiciones artísticas y su mirada de la naturaleza de la playa, la joven mostró cómo pasó sus días rodeada de su gente más querida, y alejándose de los medios de comunicación. De esta manera, reflexionó alrededor de "la crème de la crème. De lo inevitable (soñar)…". Junto a las postales, redactó uno de sus poemas más personales y se robó los halagos de los usuarios de las redes sociales. "Que precisamente es todo lo que fue. El pasado quiero decir. Por eso estoy segura que estuve ahi, lamiendo la crème du ciel, gozando en rojo y batik", expresó la influencer.

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales halagaron las fotografías tomadas por ella y sus amigos, al igual que su capacidad de fusionar el arte en todos los aspectos de su vida. Ámbar De Benedictis es una de las influencer teens más observadas por todos, y que deja en claro cuál es su estilo personal en todo momento. Además de marcar tendencias en la moda y de participar de importantes eventos con su mamá, Juana Viale, Ámbar muestra sus días relajantes y cómo encuentra la paz en la pintura y la poesía.

