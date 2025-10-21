Quién es el padre de cada hijo de Carlota Casiraghi y cómo es su vínculo actual

Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y nieta de la recordada Grace Kelly, pertenece a una de las familias más seguidas de Europa. Sin embargo, siempre intentó mantener su vida privada en reserva, sobre todo en lo que respecta a sus hijos. Madre de dos niños, cada uno de una relación distinta, la princesa monegasca ha sabido construir un equilibrio entre su papel público y su faceta más íntima.

La relación de Carlota Casiraghi con los padres de sus hijos

El primogénito de Carlota es Raphaël Elmaleh, nacido el 18 de diciembre de 2013. Su padre es el actor y humorista francés Gad Elmaleh, reconocido por su carrera en cine y teatro. Ambos comenzaron su relación en 2011, cuando él ya era una figura muy conocida en Francia. Pese a la diferencia de edad —Gad tiene 16 años más—, la pareja fue muy mediática y protagonizó una historia que cautivó al Principado. El nacimiento de Raphaël fue anunciado oficialmente por la Casa Real, aunque el niño no figura en la línea de sucesión al trono debido a que sus padres no estaban casados.

Carlota Casiraghi y sus hijos

Tras la ruptura, en 2015, Carlota y Gad mantuvieron un vínculo cordial centrado en la crianza de su hijo. Raphaël vive habitualmente con su madre en Mónaco, pero pasa temporadas en París junto a su padre, que sigue muy presente en su vida. Ambos han sido vistos juntos en distintos eventos culturales, lo que evidencia una relación afectuosa y estable pese a la distancia.

Años más tarde, Carlota encontró la estabilidad junto al productor de cine Dimitri Rassam, hijo de la actriz francesa Carole Bouquet. Se conocieron en 2017 y compartieron una historia con muchos puntos en común: ambos perdieron a sus padres siendo muy jóvenes y crecieron bajo la mirada de familias ligadas al arte. En octubre de 2018 nació su hijo Balthazar, y en junio de 2019 sellaron su relación con una boda civil en el Palacio de Mónaco, seguida de una ceremonia religiosa en la Provenza.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

Actualmente, Carlota Casiraghi y Dimitri viven entre París y Mónaco junto a sus hijos. Llevan una vida discreta, alejada de los flashes, aunque suelen asistir a eventos puntuales como el Baile de la Rosa o los desfiles de Chanel, firma de la que ella es embajadora. Mientras Raphaël comparte tiempo con sus dos familias, Balthazar crece rodeado de la serenidad que la princesa tanto buscó tras una juventud caracterizada por la exposición pública.

