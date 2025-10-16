Carlota Casiraghi se salta sus propias reglas y revela lo peor que tiene su familia

Carlota Casiraghi ha roto sus propias reglas. La hija de Carolina de Mónaco, conocida por su carácter discreto y su aversión a las entrevistas, decidió hablar abiertamente sobre su vida en una conversación con The Telegraph. A sus 38 años, la nieta de Grace Kelly sorprendió al confesar que desea desvincularse del “estatus real” que la acompaña desde su nacimiento. Aunque no posee títulos nobiliarios, su pertenencia a la familia Grimaldi la convierte en una de las figuras más observadas de Europa y en una de las royals más enigmáticas del siglo XXI.

Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi reveló la 'parte oscura' de ser parte de la familia real

En esta oportunidad, Carlota habló con una sinceridad inusual sobre la presión que siente al representar a su familia. “No me gusta mucho esta ‘representación oficial’, aunque lo hago si hay un propósito o si es importante para mi familia. Pero esto genera presión. La gente te juzga y espera mucho de ti cuando tienes un estatus oficial. Prefiero ser libre”, admitió. Sus palabras explican por qué rara vez se la ve en actos institucionales y por qué selecciona con cuidado las apariciones públicas que realiza. Entre las pocas excepciones figura el Baile de la Rosa, el evento benéfico que su abuela Grace instauró en 1956 y que continúa siendo uno de los compromisos más simbólicos de Mónaco.

Carlota también habló de cómo su decisión de vivir al margen de los protocolos le permitió construir una vida más auténtica. Madre de dos hijos, el primero fruto de su relación con el actor Gad Elmaleh y el segundo con el productor de cine Dimitri Rassam, reflexionó sobre los desafíos de la maternidad y la conciliación laboral. “Cualquier madre trabajadora se siente acosada y desgarrada, y los hombres no lo experimentan igual. Antes de tener hijos, no sabes que tendrás que luchar por tu propio espacio y creatividad”, aseguró con honestidad.

Carlota Casiraghi con sus hijos

Su vida personal también ha estado marcada por cambios recientes. A comienzos de 2024, trascendió su separación de Rassam tras siete años de relación. Poco después, fue vista junto al escritor francés Nicolas Mathieu, con quien habría iniciado una nueva etapa sentimental.

Criada entre el glamour del Principado y la serenidad de Saint-Rémy, adonde se trasladó junto a su madre tras la trágica muerte de su padre Stefano Casiraghi en 1990, Carlota Casiraghi aprendió a vivir con la dualidad de ser libre en un mundo que la observa. Hoy, más madura y reflexiva, busca desprenderse del peso de su apellido para, por fin, ser simplemente ella misma.

F.A