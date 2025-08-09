Restauración millonaria: Alberto de Mónaco desembolsa más 300 millones para renovar el palacio

El príncipe Alberto de Mónaco y su esposa Charlene de Mónaco han estado en el ojo público en reiteradas oportunidades por situaciones muy diversas. Las situaciones han sido de lo más variadas, desde hijos ilegítimos, adicciones y presión mediática, hasta rumores de divorcio, e intento de fuga de parte de la princesa minutos antes de la boda. En esta oportunidad, los príncipes volvieron a ser noticia, pero esta vez, debido a la exorbitante suma que van a desembolsar para llevar a cabo la restauración y renovación del palacio en el que viven: más de 300 millones de euros.

Alberto de Mónaco renueva su palacio por más de 300 millones de euros y realiza un hallazgo invaluable

El nuevo proyecto de restauración tiene como objetivo devolverle el esplendor al palacio de Mónaco, actual residencia de Charlene y Alberto. De modo que el príncipe optó por invertir una suma millonaria que excede los 300 millones de euros para renovar la casa real. Esto tiene que ver con el hecho de que se tomó la decisión de abrir sectores del palacio para que el público pueda ingresar y recorrer la propiedad.

Está postura fue tomada en medio de una obra que comenzó hace 8 años y en la que se realizó un hallazgo impresionante que tomó por sorpresa a todos los Grimaldi: encontraron frescos renacentistas en las paredes del palacio. Estas obras imponentes habían sido tapadas por capas de pinturas y empapelado, y se hallaban ocultas desde hace décadas, por eso la sorpresa para la nueva generación de los Grimaldi fue inmensa.

El príncipe Albertó confirmó públicamente que las obras datan del siglo XVI y dejó en claro que el descubrimiento aporta al legado cultural, histórico y artístico de Mónaco. Debido a tal descubrimiento, y al avance de recuperación de tales obras que lleva ya casi una década, el representante de los Grimaldi anunció que se viene una segunda parte de renovación para que el palacio esté a la altura para recibir a sus visitantes.

En este contexto, la decisión del príncipe Alberto de destinar más de 300 millones de euros a la restauración del palacio se suma a una larga lista de momentos en los que los Grimaldi han estado en el centro de la atención mediática. Esta vez, el foco está puesto en un proyecto patrimonial que combina la preservación histórica con la apertura del emblemático edificio al público.

