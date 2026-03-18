Así es la nueva vida de la princesa Leonor a punto de terminar su formación militar: tiempo libre con amigos y salidas nocturnas

La princesa Leonor se encuentra en las últimas semanas de su formación militar. Con el objetivo de convertirse en la futura Capitana General de las Fuerzas Armadas, la joven realizó un pasaje "exprés" por las tres áreas, y ahora está en la recta final de la Academia del Aire. Sin embargo, a pasar de sus diversas responsabilidades, ella encuentra los momentos para disfrutar de salidas y momentos relajantes junto a sus amigos y compañeros. Entre restaurantes y pub's, la princesa también encuentra los momentos para vivir la vida de una joven de 20 años.

Princesa Leonor

Así disfruta del tiempo libre la princesa Leonor: salidas con amigos y discotecas

En julio del 2026, se espera que la princesa Leonor termine su formación militar, con una graduación en la Academia del Aire. Durante sus meses allí, llegó a pilotear su propio avión, compartir instrucción con sus compañeros y estudiar para poder convertirse en futura Capitana General al momento de heredar el trono. Sin embargo, como toda joven de 20 años, encontró un tiempo libre para poder disfrutar de salidas con amigos, que fueron reportadas por algunos medios de comunicación.

Según dio a conocer el medio Lecturas, el viernes 13 de marzo, la princesa fue vista con sus compañeros de academia en Pilar de la Horadada, un pueblo alicantino a 17 minutos en auto de San Javier. Allí, habría compartido un rico almuerzo en la famosa hamburguesería de la zona "La terrazita de Cristóbal". La misma revista dijo que fuentes cercanas aseguraron que era un punto en común para los estudiantes de la Academia del Aire, y que ella pasó "desapercibida" en todo momento.

Sin embargo, sus momentos libres no solo son en restaurantes y almuerzos con sus compañeros. También disfruta de la vida nocturna y salidas entre luces y música. Durante sus días a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, fue vista por algunos medios en fiestas nocturnas. Durante sus meses en la Academia del Aire, y días previos a la Navidad, pasó una noche a pura diversión en la discoteca Bastilla, mítica en el paseo marítimo de Lo Pagán. Además, habría realizado visitas esporádicas al pub Brother's, otro establecimiento de la región, muy cerca de la propia Academia.

Princesa Leonor

¿Qué hará la princesa Leonor tras finalizar su formación militar?

Tras finalizar su formación militar, la princesa Leonor comenzará, finalmente, su etapa universitaria. Con el objetivo de llegar a ser reina de España, la heredera tuvo que pasar por las Fuerzas Armadas, y ahora podrá retomar su camino académico. Sin embargo, por el momento, desde la Casa Real, no dijeron cuál sería la carrera que puede llegar a elegir, como así tampoco la universidad a la que irá.

Existe el antecedente de sus padres, quienes estudiaron en universidades nacionales, cerca del Palacio de Zarzuela. Sin embargo, ellos buscan que las princesas tengan su intimidad, lejos de la mediatización de las redes sociales. Es por eso que la infanta Sofía abrió otra posibilidad, al elegir el Forward College como su centro de estudio. Allí, pasará por Lisboa, París y Berlín para hacer los primeros años, y algunos expertos apuntan a que Leonor seguirá a su hermana en ese camino.

Infanta Sofía, Princesa Leonor

Sin embargo, la princesa heredera, por el momento, disfruta de sus últimas semanas en su formación militar, encontrando el tiempo libre para disfrutar de algunas salidas con amigos. La princesa Leonor se prepara para despedir una de sus etapas más importantes, en su camino para ser la reina de España.

A.E