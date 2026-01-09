La princesa Leonor es quien ocupará el trono de España y por eso desde hace tiempo se prepara para estar más que lista para este momento. Sin embargo, se sabe que existe un protocolo en caso de que niegue a ocupar este rol ya que alguien deberá estar frente a la realeza española.

Quién quedaría a cargo de la corona si la princesa Leonor no ocupa este lugar

La princesa Leonor, hija de la reina Letizia Ortiz y del rey Felipe VI, atraviesa una etapa clave de su vida institucional. Actualmente se encuentra en plena formación militar, un paso fundamental dentro de su preparación como futura jefa de las Fuerzas Armadas, tal como lo establece la tradición y la Constitución española para quien está destinado a ocupar el trono.

Tiempo atrás, más precisamente el 31 de octubre de 2023 alcanzó la mayoría de edad, Leonor de Borbón se convirtió oficialmente en la heredera al trono de España. Desde entonces, su figura adquirió un rol central dentro de la monarquía y su agenda comenzó a ganar cada vez más protagonismo. De hecho, la atención de la prensa internacional esta puesta en ella y en cada uno de sus movimientos.

La princesa Leonor (Instagram Casa Real de España)

Si bien la princesa Leonor tiene decidido ocupar el trono, existe un protocolo oficial que debería activarse en caso de que, finalmente, decidiera renunciar a sus derechos sucesorios. En primera instancia, dicha decisión debería formalizarse mediante la firma de su dimisión ante las Cortes Generales, lo que daría inicio a un proceso legislativo que necesariamente tendría que ser aprobado a través de una Ley Orgánica.

La infanta Sofía y la princesa Leonor (Instagram Casa Real de España)

En ese hipotético escenario, la línea de sucesión se modificaría de manera inmediata. Según lo establece el artículo 57 de la Constitución española, la infanta Sofía, hermana menor de Leonor, pasaría automáticamente a ocupar el lugar de heredera al trono, siempre y cuando aceptara asumir ese rol institucional y las responsabilidades que conlleva.

Ni Leonor ni Sofía: qué otros miembros de la familia real están habilitados para ocupar el trono

En caso de que Sofía tampoco aceptara convertirse en reina de España, la sucesión continuaría con los siguientes miembros de la familia real. De esta manera, este poder recaería en la infanta Elena de Borbón, hermana mayor del rey Felipe VI, siempre que se encontrara con vida en ese momento.

Elena de Borbón, hermana mayor del rey Felipe VI

Si esta misma no pudiera asumir, el orden constitucional prevé que Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, hijo de la infanta Elena, podría llegar a convertirse en rey de España. Un escenario poco probable, pero que demuestra cómo la monarquía española cuenta con mecanismos legales claros para garantizar la continuidad institucional. De esta manera, si la princesa Leonor se niega a ser la Reina de España, el protocolo indica que su hermana Sofía se haría cargo de la Casa Real y de los compromisos oficiales de la Corona.