Lo mejor del paso de Franco Colapinto por Buenos Aires: del emotivo saludo con su abuela al orgullo de su padre y la revolución que causó

Franco Colapinto vivió hoy una verdadera fiesta histórica en la Ciudad de Buenos Aires con una exhibición inolvidable con su monoplaza sobre las avenidas Libertador y Sarmiento, en el corazón de Palermo, donde cerca de 600 mil personas se acercaron para verlo acelerar y protagonizar un espectáculo que combinó velocidad, emoción, euforia y orgullo nacional.

Franco Colapinto revolucionó Buenos Aires

Desde temprano, la presencia de Franco Colapinto generó una verdadera revolución en CABA, con fanáticos que colmaron cada rincón del circuito callejero para acompañar al joven piloto de 21 años, quien se subió al monoplaza con los colores del equipo BWT Alpine Formula One Team, identificado con el #43 y equipado con un motor Renault V8 de 2.4 centímetros cúbicos, ofreciendo una demostración que hizo vibrar a la multitud.

La locura por Franco Colapinto en Buenos Aires | CARAS

Una vez finalizada la exhibición en pista, el piloto recibió las palabras del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien estuvo acompañado por su esposa María Belén Ludueña y destacó la magnitud del evento. “La alegría que hoy nos dio a todos Franco solo es comparable con las grandes celebraciones de la historia argentina. Fue una gran oportunidad para mostrarle al mundo la pasión que tenemos por los fierros y la capacidad de la Ciudad para organizar eventos de este tipo”, expresó el dirigente político.

Algunas de las postales de la gente que esperaba por Franco Colapinto | Pablo Cuarterolo

Visiblemente emocionado por la convocatoria y el clima festivo, el propio automovilista compartió sus sensaciones. "Esto fue impresionante, hubo mucha gente y lo disfruté. Para mí fue un placer y un orgullo enorme estar acá: es algo que no imaginaba, sí lo soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto. Ojalá que dentro de muy poquito tengamos un Gran Premio de Fórmula 1 en Argentina", dijo el joven atleta de élite, desatando una nueva ovación entre los presentes.

Franco Colapinto incluso se animó a subirse al escenario con La Sole | Pablo Cuarterolo

Fiesta, ovación y el abrazo de Franco Colapinto que conmovió a todos

El evento que lideró Franco Colapinto también tuvo momentos de espectáculo fuera del asfalto. La ceremonia estuvo conducida por Nicolás Occhiato y contó con la participación estelar de Soledad Pastorutti, quien interpretó el clásico A don Ata mientras revoleaba su tradicional poncho. También se lucieron los shows en vivo de Luck Ra y Pato Sardelli, integrante de Airbag, que aportaron su cuota musical animando la jornada. Asimismo, se hizo presente la orquesta sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin dudas, uno de los momentos más conmovedores del día llegó cuando, tras finalizar su recorrido en la pista, el piloto se dirigió hacia su familia y se fundió en un emotivo abrazo con su abuela, que había seguido cada movimiento con atención y orgullo. Asimismo, su padre también se hizo presente mostrando su orgullo en cada paso de su hijo y en la respuesta de los espectadores.

Franco Colapinto junto a María Belén Ludueña y Jorge Macri.

Más tarde, ocupó el icónico automóvil de Juan Manuel Fangio y, finalmente, la última salida del circuito no fue a bordo de su coche de carrera, sino sobre la caja de un camión que recorrió el trazado para saludar al público, acompañado por su amigo, el músico y productor Bizarrap.

Franco Colapinto arriba del emblemático coche de Juan Manuel Fangio| CARAS

El cierre de su participación en Buenos Aires dejó una imagen imborrable para los fanáticos y para el propio Franco Colapinto, quien volvió a agradecer el cariño recibido y dejó en claro su ilusión por el futuro. “La pasé espectacular y le demostramos a la gente de la Fórmula 1 que nos merecemos una fecha en la Argentina”, concluyó el piloto, sellando un día que quedará marcado como un hito para el automovilismo nacional.

NB