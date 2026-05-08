Los caseros y sencillos trucos que utilizan para limpiar el palacio de Buckingham: del uso de un paño frío a papel de diario

El palacio de Buckingham se encuentra en el centro de atención luego de que una persona que trabajó en el lugar contara los llamativos métodos que utilizaban para mantener impecable la histórica residencia de la realeza británica, desde paños congelados hasta papel de diario para limpiar de forma eficaz.

Cómo logran mantener limpio y ordenado el palacio de Buckingham

El palacio de Buckingham es uno de los edificios más representativos de la monarquía británica. Este lugar es donde más tiempo pasa el rey Carlos III debido a sus compromisos institucionales. Se trata de un espacio emblemático, en el que la reina Isabel II vivió durante décadas, con cientos de habitaciones, salones históricos y rodeado de 700 ventanas.

Por lo tanto, el mantenimiento del mismo requiere un enorme trabajo diario por parte del personal de limpieza. En los últimos años, algunos exempleados revelaron detalles desconocidos sobre cómo se conservan impecables cada rincón de uno de los palacios más importantes de la realeza.

El rey Carlos III

Anne Simmons, quien trabajó durante más de una década en el equipo de limpieza del Palacio de Buckingham, contó hace unos años en una entrevista que "no era solo limpiar, era conservar” los ambientes. En este sentido, reveló que las ventanas llevaban un meticuloso cuidado. “Debían estar siempre perfectas, sin una sola marca ni reflejos turbios”, recordó en el diario británico The Sun.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que, lejos de utilizar artefactos de limpieza o productos exclusivos para cada área, tanto ella como el resto del personal debían seguir unos simples métodos. “Existe la idea errónea de que la limpieza real se basa exclusivamente en alta tecnología y un alto presupuesto", expresó Anne Simmons. Y agregó que los pasos a seguir para mantener la limpieza eran "comunes como en cualquier hogar británico”.

Palacio de Buckingham

Los simples trucos caseros que usan en el Palacio de Buckingham y sorprendió a todos

Uno de los trucos más curiosos para limpiar el Palacio de Buckingham consiste en colocar los paños de microfibra dentro del congelador antes de limpiar los vidrios. Según explicó la exempleada Anne Simmons, tiempo atrás, el frío ayudaba a evitar que se generara una especie de niebla sobre las superficies y también reducía la electricidad estática, evitando que el polvo volviera a acumularse rápidamente.

Palacio de Buckingham

Otro de los secretos mejor guardados del equipo de aseo era la forma en que limpiaban las ventanas. “Siempre tenía una jarra de agua destilada lista. Humedecía el paño con ella y los resultados eran espectaculares: nada de residuos, ni marcas, ni rayones”, rememoró. Para finalizar el trabajo y lograr un brillo impecable, utilizaban papel de periódico.

De acuerdo con Anne Simmons, este material permitía eliminar grasa sin dejar pelusas y aportaba un acabado prolijo cuando la luz del sol atravesaba las ventanas. De esta manera, salieron a la luz los caseros y sencillos trucos que utilizan para limpiar el palacio de Buckingham: del uso de un paño frío a papel de diario para un resultado brilloso. Esta información, sin dudas, dejó al descubierto que, detrás de la majestuosidad y el lujo de la realeza británica, también existen técnicas simples y caseras que siguen siendo efectivas.