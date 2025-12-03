El rey Carlos III y la corona británica está bajo la atenta mirada del Parlamento, debido a un escándalo que encierra a la familia real. En las últimas semanas, se dio a conocer que el expríncipe Andrew llevaba más de dos décadas viviendo sin pagar una renta comercial. Esto llevó a que el monarca comenzara a ser investigado sobre todos los contratos de arrendamiento. Sin embargo, no solo su imagen está bajo la lupa, sino que además se verificarán las propiedades que él posee.

La polémica del alquiler del príncipe Andrew: las consecuencias sobre el rey Carlos

Andrew Mountbatten-Windsor provocó polémica alrededor de la familia real británica, luego de que se diera a conocer que llevaba más de dos décadas viviendo sin pagar una renta comercial por su residencia de la Corona, Royal Lodge, en Windsor. Esto llevó a que el Comité de Cuentas Públicas (PAC, por sus siglas en inglés) del Parlamento británico comenzara una investigación alrededor de la realeza, y pusiera en el foco de atención al rey Carlos III.

El monarca tiene bajo su poder una cierta cantidad de propiedades que están gestionadas por el llamado Crown Estate, un sistema que creó Jorge III para liberarse de pagar los costos del servicio civil, los costos de defensa, la deuda nacional y sus propias deudas personales. Sin embargo, el escándalo con su hermano llevó a que todos los contratos de arrendamiento de propiedades de la Corona ocupadas por miembros de la realeza fueran investigados por el Parlamento.

Todas las propiedades que están bajo investigación

La investigación llevada a cabo por el Parlamento británico tiene como objeto de estudio a cuatro de las propiedades más reconocidas de la familia real. La primera, y más obvia, es Royal Lodge, lugar donde vivió el expríncipe Andrew, antes de ser despojado de sus títulos. Sin embargo, también Forest Lodge será investigada. Se debe confirmar que el Príncipe y la Princesa de Gales están pagando un "alquiler de mercado" justo para su nueva residencia, como declaró el Crown Estate.

El acuerdo de alquiler sin renta de Bagshot Park, la mansión en las cercanías de Windsor ocupada por el Duque y la Duquesa de Edimburgo, será examinado. Por último, el contrato de arrendamiento de la propiedad en Richmond Park, de la princesa Alexandra, también será revisado.

El expríncipe Andrew fue despojado de sus títulos reales en el 2022, tras vinculaciones con Jeffrey Epstein, y comenzó la presión por su desalojo, lo que terminó en una extensa investigación. Ahora el Parlamento británico fue por el rey Carlos III y sus propiedades, sobre todo los contratos que mantiene los miembros de la familia real y su cumplimiento.

