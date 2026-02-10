La Casa Real británica lanzó un comunicado por la relación de Jeffrey Epstein con el príncipe Andrés: colaborarán con la policía

El caso de Jeffrey Epstein tiene a todos los medios de comunicación atentos ante cualquier actualización. Desde la filtración de la lista de invitados a sus islas, muchas celebridades y miembros de la realeza se robaron las miradas juzgadoras de los usuarios de las redes sociales, y enfrentan acusaciones policiales graves. El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor​ es uno de ellos, que llegó al punto de tener que renunciar a sus títulos por su relación con el magnante. Ante las constantes preguntas al respecto, la Casa Real británica decidió emitir un comunicado urgente, donde aseguraron que colaborarán con la policía en la investigación.

Rey Carlos III, Príncipe Andrés

La palabra de Buckingham Palace ante la relación del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein: “Estamos dispuestos a colaborar”

El rey Carlos III y la familia real británica están bajo el ojo mediático, luego de que se diera a conocer la relación del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein. Las acusaciones de delito sexual alrededor del hermano del monarca pusieron en jaque a Buckingham Palace, y, en los últimos días, varios miembros fueron atacados a preguntas de los periodistas. Si bien se mantuvo el hermetismo con el caso, la Casa Real decidió terminar con las acusaciones en su contra y pronunciarse frente a la compleja situación del expríncipe.

“El rey ha dejado claro, con palabras y con acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor. Si bien las acusaciones específicas deben ser tratadas por el Sr. Mountbatten-Windsor, estamos dispuestos a colaborar con la policía de Thames Valley si se ponen en contacto con nosotros, como corresponde”, decretaron en el escrito que enviaron a la prensa internacional y especialista en el tema. En esta línea, dejaron en claro la desvinculación de Andrés con la familia real, y la predisposición del monarca para actuar en contra de Epstein y todos los relacionados al caso.

La Casa Real británica

El escándalo del expríncipe Andrés y la renuncia de sus títulos

El 17 de octubre de 2025, Andrés anunció que dejaba de usar el título de Duque de York, así como sus otros títulos nobiliarios y se alejaría de las propiedades públicas que antes le pertenecían. Esto se dio debido a que su nombre apareció en la lista de Jeffrey Epstein, quien está acusado de red de trata y delito sexual. Si bien la Casa Real intentó mantener el silencio, en su último comunicado dejaron en claro que el rey Carlos III fue el encargado de retirarle los títulos, y que se encontraba a disposición de la policía para ayudar a las víctimas.

Príncipe Andrés, Jeffrey Epstein

Por su parte, Kate Middleton y el príncipe William hablaron del caso, expresaron su preocupación y el apoyo a las víctimas. El expríncipe Andrés se encuentra alejado de su familia, tras la desclasificación de los documentos de Jeffrey Epstein, donde se confirma la relación que ambos mantuvieron. Las acusaciones en contra de personajes de altas esferas siguen creciendo, y las Casas Reales de varios países no dudan en pronunciarse al respecto.

A.E