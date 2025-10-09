El rey Carlos quiere que el príncipe Harry y Meghan Markle tengan un rol principal en su funeral

El rey Carlos III ya habría comenzado a planificar los detalles de su funeral y dejó asentados algunos deseos personales que llamaron la atención dentro de la Casa Real británica. Según informó una periodista especializada en temas de la realeza, el monarca expresó su voluntad de que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, tengan un rol principal en las ceremonias oficiales que se realicen tras su muerte.

De acuerdo con la información difundida, el soberano redactó en su testamento una serie de instrucciones que buscan garantizar que su despedida sea un acto de unidad familiar. Entre los pedidos más destacados figura que sus hijos, los príncipes William y Harry, caminen juntos durante la procesión fúnebre, en una imagen que simbolice reconciliación y continuidad dentro de la monarquía.

El documento también incluiría la solicitud de que Harry ocupe el lugar que le corresponde como príncipe en todos los actos oficiales relacionados con el funeral, sin distinción respecto a otros miembros de la familia. En cuanto a Meghan Markle, el rey habría especificado que desea que su nuera tenga un sitio destacado tanto en las ceremonias públicas como en los encuentros privados. Esto incluye el velorio íntimo, algo que contrasta con lo establecido años atrás por la reina Isabel II, quien había dejado explícito que Markle no debía participar de ciertos actos reservados a la familia más cercana.

La decisión del rey Carlos se interpreta como un intento por reducir las tensiones familiares que se hicieron evidentes desde que los duques de Sussex abandonaron sus funciones reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos. Fuentes cercanas al palacio consideran que el monarca busca, a través de estos gestos, ofrecer una última oportunidad de acercamiento entre sus hijos y restablecer una imagen de cohesión dentro de la Corona.

Aunque desde el Palacio de Buckingham no hubo comentarios oficiales sobre el tema, la noticia generó amplio debate entre seguidores de la realeza. Muchos lo ven como un gesto de perdón y de deseo de unidad por parte del rey Carlos, quien dejó claro que quiere que tanto su hijo, el príncipe Harry, como Meghan Markle, cumplan un papel fundamental en su funeral.

