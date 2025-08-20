Los expertos británicos aseguran que el rey Carlos III se prepara para lo peor: "Sabe que su final está cerca"

El rey Carlos III vuelve a ser tema en el Reino Unido. Desde que en febrero de 2024 se conociera su diagnóstico de cáncer, la preocupación en torno a su salud no ha dejado de crecer. El anuncio, que sacudió a la nación apenas dos años después de su ascenso al trono, dejó preguntas abiertas: ni el Palacio de Buckingham ni el propio monarca detallaron qué tipo de cáncer padece ni en qué etapa se encuentra.

Con el paso de los meses, Carlos ha intentado mantener la normalidad. Siguió adelante con sus compromisos oficiales, ha aparecido en retratos junto a su esposa Camila y ha insistido en que su vida pública no se detendría por completo. Sin embargo, imágenes recientes lo muestran más frágil, siempre acompañado de un bastón de madera del que ya no se separa.

Lo que dicen los expertos sobre el rey Carlos III

“Estoy haciendo todo lo que puedo”, declaró el rey hace apenas unos días al ser consultado durante un paseo por su residencia en Norfolk. La frase, lejos de transmitir seguridad, fue interpretada como una señal de que la enfermedad no ha retrocedido. Según el portal Radar Online, fuentes cercanas aseguran que “sabe que su final está cerca” y que su estado físico se ha deteriorado notablemente en los últimos meses.

El uso constante del bastón no sería un gesto protocolar, sino una necesidad. “El bastón es más que un accesorio tradicional para un retrato real: se ha convertido en una necesidad”, señaló un especialista. En las últimas fotografías oficiales, compartidas desde Sandringham, el rey aparece caminando entre los jardines, se lo ve sostenido por dicho elemento.

Carlos III

El sitio británico también apuntó a otro costado desconocido de su lucha: el supuesto consumo de whisky para mitigar el dolor y, de manera más sorprendente, el cultivo discreto de cannabis en Highgrove House, su residencia en Gloucestershire. “El rey siempre ha tenido una mentalidad abierta en cuanto a los remedios naturales. Está cultivando un pequeño cultivo de cannabis con la esperanza de que sus propiedades medicinales alivien su dolor sin causar escándalo”, reveló un vecino al medio citado.

Estas afirmaciones no han sido confirmadas por la Casa Real, que mantiene confidencialidad sobre el estado de salud del soberano. El rey Carlos III, de 76 años, ha sido fotografiado en varias ocasiones con gesto valiente, ocultando el sufrimiento que describen allegados y expertos. Aunque en julio un ciudadano relató a The Mirror que el monarca le aseguró sentirse “mucho mejor”, las señales más recientes apuntan a un panorama menos optimista.

F.A