Corinna Larsen: su vida antes, durante y después de la relación con el rey de España

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, más conocida como Corinna Larsen, se convirtió en una de las figuras más enigmáticas y comentadas del entorno real europeo. Nacida en Frankfurt el 28 de enero de 1964, su vida siempre estuvo ligada al lujo, las relaciones influyentes y las decisiones que cambian destinos.

Durante su infancia, pasaba los veranos en Marbella junto a su familia, donde conoció a empresarios y nobles que marcarían su futuro. Más tarde estudió Relaciones Internacionales en Ginebra y amplió horizontes en París, donde conoció a su primer marido, el empresario inglés Philip Adkins. De ese matrimonio nació su hija Anastasia y, con ella, la puerta de entrada al exclusivo círculo londinense.

Juan Carlos I y Corinna Larsen

Corinna Larsen: su vida antes y después de su relación con Juan Carlos I

Años después, su relación con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein la llevó a adoptar el título nobiliario de princesa, que utilizó hasta 2019. Juntos tuvieron a su hijo Alexander Kyril. Sin embargo, el capítulo que cambió por completo su vida comenzó en 2004, cuando conoció al rey Juan Carlos I en una cacería en Ciudad Real. Desde entonces, la empresaria acompañó al monarca en numerosos viajes privados y oficiales, un vínculo que rápidamente despertó la atención pública.

El episodio más recordado ocurrió en 2012, durante el viaje a Botsuana, cuando el rey sufrió una caída en medio de una expedición de caza de elefantes. Aquel suceso evidenció su relación con Corinna y marcó el principio del fin de su reinado. Dos años después, Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe VI.

Lejos de guardar silencio, Corinna decidió contar su versión. En una entrevista con la BBC habló sin vueltas sobre su vínculo con el emérito: “El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta diez veces al día. Inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa”.

La empresaria también reveló que existieron planes de boda, aunque nunca se concretaron. “Pensé que podría desestabilizar la monarquía. Por eso no lo perseguí, lo tomé como una muestra de la seriedad de la relación”, afirmó. Hoy, Corinna Larsen vive entre Londres y Mónaco, decidida a defender su versión de los hechos. Mientras tanto, su nombre sigue asociado a los secretos mejor guardados de la realeza española.

F.A