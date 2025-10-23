Las mejores fotos de las vacaciones de Sabrina Rojas y su hija, Esperanza, por el Caribe

Sabrina Rojas se tomó un merecido descanso y eligió el Caribe como destino para desconectarse de la rutina. La actriz y conductora viajó a República Dominicana acompañada por sus hijos, Esperanza y Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro, en medio de un gran presente profesional que la encuentra al frente de Pasó en América y como panelista en Estamos de Paso.

Sabrina Rojas y su hija Esperanza

A través de sus redes sociales, Sabrina Rojas compartió con sus más de 1.3 millones de seguidores postales que reflejan el ambiente familiar de sus vacaciones. Entre paisajes paradisíacos, playas de arena blanca, la actriz mostró su costado más relajado, lejos de las cámaras y cerca de sus afectos.

Las postales más tiernas junto a sus hijos

Durante su viaje, Sabrina Rojas publicó diversas historias y fotos que capturaron los momentos más entrañables junto a sus hijos. En una de ellas, mostró a su hijo Fausto y escribió: “El niño más bueno del planeta”, mientras que a su hija mayor la homenajeó con la frase “Esperanza de mi corazón”.

Fausto Castro

Además, la actriz deslumbró a sus seguidores con una foto en la que luce un bikini amarillo con detalles blancos, destacando el contraste con el mar de fondo. Con cada publicación, dejó ver la complicidad y el cariño que mantiene con sus hijos, quienes la acompañan en cada aventura.

Esperanza Castro

Un viaje compartido con Brenda Gandini

Sabrina Rojas no viajó sola: también disfrutó de la compañía de su amiga Brenda Gandini y sus hijos. Las actrices compartieron un día de playa y registraron el momento con una imagen que sin duda, sorprendió a todos.

Sabrina Rojas y Brenda Gandini junto a sus hijos

En la postal, posan todos juntos sobre la arena, rodeados de palmeras y sosteniendo ananás frescos, mientras sonríen bajo el sol. Las fotos reflejan un ambiente distendido y familiar, con risas y gestos cómplices entre amigas que comparten no solo la profesión, sino también la maternidad y una larga amistad. Con estas imágenes, Sabrina Rojas dejó ver un costado íntimo y alegre de su vida, disfrutando del presente junto a sus seres más queridos.