Así es el maquillaje turco de la China Suárez que generó críticas: piel luminosa, cejas marcadas y labios XL

La China Suárez volvió a sorprender a sus seguidores durante su estadía en Estambul al mostrarse con un maquillaje inspirado en la cultura turca que rápidamente generó comentarios encontrados. La actriz decidió probar la tendencia conocida como Turkish Delight, un estilo que se viralizó en TikTok y que se caracteriza por una piel luminosa, ojos almendrados y labios suaves pero marcados, evocando la estética de las actrices turcas clásicas, especialmente de la icónica Türkan Şoray, famosa en las décadas de 1960 y 1970.

El maquillaje turco de la China Suárez

El look que eligió la China busca un equilibrio entre sensualidad y delicadeza. La base se aplica con un acabado mate pero con un brillo natural que realza la piel sin perder su textura, mientras que los iluminadores estratégicamente colocados debajo de los ojos aportan un efecto fresco y etéreo. El rubor en tonos melocotón o rosa empolvado se extiende suavemente hacia las sienes, y un ligero toque de bronceador calienta los rasgos sin endurecerlos. Los labios se destacan por un delineado preciso y tonos que van del nude al rosa té o coral.

China Suárez

Los ojos son, sin embargo, los grandes protagonistas del Turkish Delight. Las sombras en tonos rosados, champaña o doradas se difuminan para lograr un degradé suave, mientras que el delineado marrón o bronce define la mirada sin rigidez.

A pesar del cuidado y la precisión que requiere este maquillaje, la publicación de la China no pasó desapercibida en las redes sociales. Algunas seguidoras celebraron la innovación y el guiño a la estética turca, mientras que otras criticaron el exceso de producto, sobre todo en los labios y los ojos, mostrando que esta tendencia divide opiniones. Sin embargo, el Turkish Delight permite justamente jugar con la intensidad según el gusto personal, y la apuesta de la actriz demuestra su disposición a experimentar con estilos internacionales y a salir de su zona de confort estética.

China Suárez

Con este maquillaje, la China Suárez combina la elegancia clásica con la frescura contemporánea. La luminosidad de la piel, el efecto almendrado en los ojos y los labios jugosos logran un look sofisticado y versátil, apto tanto para el día como para la noche. Más allá de las críticas, la actriz reafirma su capacidad de transformar tendencias internacionales en propuestas personales que llaman la atención y generan conversación.

F.A