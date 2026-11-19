Isabel Sartorius, la primera novia del rey Felipe VI, atraviesa un delicado momento de salud y su situación volvió a generar preocupación en España. A los 61 años, vive en una residencia de Madrid, donde recibe seguimiento médico, y su hermano Luis habló por primera vez sobre la enfermedad que enfrenta.

Isabel Sartorius, la expareja del rey Felipe VI, atraviesa un difícil momento de salud

La salud de Isabel Sartorius, quien fue la primera novia oficial del actual rey Felipe VI, volvió a sacudir a España después de que su hermano, Luis Sartorius, hablara por primera vez sobre la enfermedad que enfrenta. En una entrevista con la revista ¡HOLA!, el marqués de Mariño contó cómo vive la mujer de 61 años, aclaró algunas versiones que habían circulado sobre su estado y reveló cómo se organiza la familia para acompañarla.

Isabel Sartorius mantuvo un perfil bajo durante buena parte de su vida, especialmente después de su relación con Felipe VI

“Está muy bien. Ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad, pero estamos contentos porque tiene mucha paz interior”, expresó Luis. Según explicó, Isabel vive en una residencia ubicada cerca de donde están sus familiares, una decisión que les permite mantener un contacto permanente. También desmintió que se encuentre internada en un centro psiquiátrico, como habían señalado algunos medios internacionales. “Un problema neurocognitivo no debe confundirse con un trastorno psiquiátrico”, aclaró.

El hermano de Isabel contó que ella logró establecer una rutina: sale casi todos los días, recibe visitas, se encuentra con amigas y suele ir a comer a la casa de Nora de Liechtenstein, la segunda esposa de su padre. Sin embargo, reconoció que sus problemas de movilidad aumentaron y que en la actualidad la acompaña una fisioterapeuta para seguir su evolución. Además, destacó el rol de su hija, Mencía Fitz-James Stuart, quien vive y trabaja en Londres, pero viaja a Madrid siempre que puede para estar con ella.

Antes de convertirse en rey de España, Felipe VI mantuvo un romance con Isabel Sartorius, su primera novia oficial

La preocupación por su salud había trascendido en enero de este año, cuando, con motivo de su cumpleaños número 61, los portales españoles confirmaron que Isabel recibía atención médica en una residencia de Madrid. En aquel momento también se habló de controles y medicación diaria, aunque las versiones sobre la gravedad de su cuadro fueron desestimadas por los periodistas cercanos a su entorno. Ahora, el testimonio de Luis Sartorius permitió conocer con mayor claridad cómo atraviesa esta etapa y el acompañamiento que recibe de sus seres queridos.

Quién es Isabel Sartorius, la mujer que enamoró al rey Felipe VI

Nacida en Madrid en 1965, Isabel Sartorius alcanzó una enorme exposición pública a fines de los años 80, cuando comenzó una relación con el entonces príncipe Felipe. Se conocieron en 1989 en la disco Joy Eslava, uno de los lugares preferidos de la alta sociedad madrileña. Él tenía 21 años y ella se convirtió rápidamente en una de las mujeres más buscadas por la prensa española. Las primeras imágenes de la pareja, durante unas vacaciones en Mallorca, despertaron un gran interés en el país.

Isabel Sartorius y el entonces príncipe Felipe comenzaron su relación en 1989, cuando él tenía 21 años

Sin embargo, detrás de la historia de amor había una vida personal atravesada por situaciones difíciles. Antes de conocer al príncipe, Isabel había estudiado Ciencias Políticas en Estados Unidos y atravesó una vida marcada por los problemas familiares. En su libro autobiográfico Por ti lo haría mil veces, publicado en 2012, reconstruyó la relación compleja con su madre, Isabel Zorraquín, y contó las experiencias que marcaron su juventud.

Su madre, argentina, había atravesado problemas de adicción y relaciones conflictivas. Según sus propias palabras, Isabel llegó a asumir responsabilidades que excedían las de una hija y durante años estuvo muy pendiente de su cuidado. Por su parte, Zorraquín murió el 22 de abril de 2009 en Buenos Aires. La noticia se la comunicó una de sus hermanas y, tiempo después, Sartorius recordó que, pese al dolor, sintió alivio al saber que su madre había dejado de sufrir.

Isabel Sartorius, el primer amor de Felipe VI, nació en Madrid en 1965 y hoy tiene 61 años

La relación con Felipe VI terminó en 1993. Aunque el romance despertó expectativas sobre un posible futuro de Isabel dentro de la familia real, finalmente la pareja se separó. En distintas entrevistas, ella contó que la presión de la exposición pública y las circunstancias personales que atravesaba tuvieron un peso importante en aquella etapa. Tras la ruptura, se alejó de los medios y eligió instalarse durante un tiempo en Londres.

La vida de Isabel Sartorius tras separarse del rey Felipe VI: su hija, sus relaciones y una nueva etapa lejos de la realeza

Después de su historia con el príncipe, Isabel Sartorius volvió a encontrar el amor junto a Javier Fitz-James Stuart de Soto, con quien tuvo a su única hija, Mencía. La joven se convirtió en una de las personas más importantes de su vida y hoy, pese a la distancia, mantiene un vínculo muy cercano con ella. Según contó Luis, intenta viajar a Madrid siempre que sus compromisos laborales se lo permiten.

Años más tarde, la aristócrata madrileña que enamoró al rey Felipe VI inició una relación con César Alierta, expresidente de Telefónica, con quien estuvo vinculada entre 2017 y 2021. La muerte del empresario, en enero de 2024, también fue un momento significativo en su historia personal.

A fines de los años 80 y principios de los 90, Isabel se convirtió en uno de los rostros más buscados por la prensa española

Lejos de la exposición que tuvo durante su juventud, Isabel Sartorius desarrolló una nueva faceta profesional como coach especializada en life coaching e inteligencia emocional. En los últimos años eligió mantener un perfil bajo y construir una vida alejada de la atención mediática. Hoy, mientras atraviesa una etapa compleja de salud, cuenta con el acompañamiento de sus hermanos y su hija.